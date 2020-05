Municipio y entidades de bien público abordaron la emergencia socio-sanitaria Locales 16 de mayo de 2020 Redacción Por Refuerzos alimentarios a familias y comedores, centros de aislamiento y programas de acompañamiento fueron algunos de los temas que la secretaria de Desarrollo Humano comentó a la Comisión de Entidades de Bien Público.

ENCUENTRO VIRTUAL. Myriam Villafañe expuso la realidad socio-sanitaria de Rafaela a raíz del flagelo.

La situación actual con respecto a la emergencia socio-sanitaria que se vive en Rafaela a causa de la pandemia por coronavirus, fue expuesta por la secretaria de Desarrollo Humano del municipio, Myriam Villafañe, en un encuentro virtual con la Comisión de Entidades de Bien Público.

Villafañe comentó, en primer lugar, cómo se está trabajando desde el área que encabeza, con respecto a la asistencia alimentaria: “en el mes de abril se han hecho tres entregas, en tres fechas diferentes y en tres puntos descentralizados de la ciudad. Se entregaron refuerzos alimentarios a familias que hoy se encuentran en una situación económica crítica como consecuencia de la pandemia”.

En este punto es importante mencionar que bajo la creciente demanda y a fin de contener socialmente a los sectores más vulnerables, se decidió reforzar esta medida, procurando que ningún ciudadano carezca de alimentos durante este tiempo.

En línea con lo anterior, Villafañe informó a la Comisión de Entidades de Bien Público, que ha aumentado la demanda de las viandas: “También estamos asistiendo con raciones diarias en los comedores municipales”. Agregó que “antes de la pandemia veníamos entregando ayudas económicas a algunos comedores y copas de leches que no son municipales, sino que se trata de asociaciones civiles. Hoy debimos reforzar a esas instituciones con alimentos secos y crudos ya que la ayuda económica entregada habitualmente no es suficiente, dada la alta demanda que reciben”.

Otro tema expuesto por la secretaria fue una solicitud recibida del Ministerio de Salud de la Provincia, concretada por la Municipalidad de Rafaela en el corto tiempo. Consistió en contar con centros de aislamiento para que aquellas personas diagnosticadas con COVID-19 con un cuadro leve, menores de 60 años y que no dispongan en sus viviendas de las condiciones físicas necesarias para cumplir el aislamiento sin riesgo de contagiar a su entorno familiar, puedan hacerlo en dichos lugares. “Los dos centros de aislamiento que se encuentran en la ciudad están listos para ser utilizados si la situación lo ameritase”; aseguró Villafañe.

Asimismo, agregó que “las personas encargadas de la atención, llegado el momento que necesiten ingresar a trabajar a los centros de aislamiento, recibieron la capacitación correspondiente. Contamos con los protocolos de manejo para cada uno de los servicios que deben prestarse ahí dentro, como son las empresas de limpieza, recolección, seguridad, y los profesionales médicos, enfermeros, psicólogos, entre otros”.

Como otra de las medidas de contención social, se les comentó sobre el programa “Estamos Cerca”; un programa por medio del cual se debió reestructurar la prestación de servicios desde la secretaría de Desarrollo Humano. Éste permite, como Estado, estar presente en el territorio, atendiendo las necesidades de mayores de 60 años, de personas con discapacidad o con algún riesgo socio-sanitario. “Para eso se creó este programa, donde nuestros equipos interdisciplinarios, constituidos por trabajadores sociales, psicólogos, psicopedagogos, terapistas ocupacionales, agentes territoriales, visitan y hacen un seguimiento, atienden situaciones con respecto a personas que se encuentran solas, sin vínculos familiares, sin alguien que les haga sus gestiones, que los escuche. Cuentan con alguien a quien pueden mirar a los ojos y les brinden la contención que requieren hoy”.

A través de “Estamos Cerca”, trabajadores municipales especializados realizan visitas domiciliarias y establecen un seguimiento individual y constante a personas sin círculos de apoyo. “Nos ha dado muy buen resultado. Hasta el momento hemos tenido 308 intervenciones con respecto a este programa. Y viendo lo que transcurrió en cada una de las fases, hemos sumado el servicio de Niñez, Adolescencia y Familia; el de atención por problemas de consumo, el servicio de prevención de violencia de género, el servicio para personas con discapacidad, entre otros”.

En este punto, Myriam Villafañe puso a disposición de las Entidades de Bien Público todas las prestaciones del programa “Estamos Cerca” que se desarrollan en el marco de la pandemia. “Los coordinadores de este programa pueden llegar a estar contactándose con las instituciones que ellos representan porque necesitamos trabajar de forma articulada para abordar las situaciones que en estos tiempos precisan otro tipo de abordaje”; indicó.

Por último, la secretaria municipal le manifestó a la Comisión la necesidad un trabajo conjunto e integral para contar con un stock de frazadas ante las bajas temperaturas que comienzan a darse en estas épocas invernales.