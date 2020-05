El sector gastronómico mantuvo una reunión virtual con Castellano Locales 16 de mayo de 2020 Redacción Por Empresarios dueños de bares y restaurantes de la ciudad plantearon los diversos inconvenientes del sector, severamente golpeados por la pandemia del COVID-19 y el aislamiento social, preventivo y obligatorio vigente.

En el marco de un encuentro virtual realizado el jueves por la tarde, representantes del sector gastronómico local manifestaron sus preocupaciones al intendente Luis Castellano, a la vez que valoraron el proyecto de Ordenanza que el Concejo Municipal aprobó y amplió la Ordenanza elevada por el Ejecutivo Municipal para aliviar la carga tributaria, suspendiendo el pago de tributos para contribuyentes que no pudieron desarrollar sus actividades durante la vigente emergencia sanitaria por el coronavirus.

Tras un amplio debate sobre la grave crisis sanitaria, social y económica con fuerte impacto en la actividad gastronómica, se acordaron las siguientes acciones: solicitar al Comité de Crisis del Departamento Castellanos que se habilite la atención al público en establecimientos gastronómicos de lunes a sábados de 18 a 23 hs (y que de 8 a 18 hs se permita el retiro en puerta); gestionar ante el gobierno provincial la aprobación de medidas específicas para el sector en referencia a una exención impositiva amplia (ingresos brutos e inmobiliario, etc.) y facilidades para el pago de servicios de luz, agua y gas, entre otros; colaborar con todos aquellos que requieran asistencia técnica para acceder a los microcréditos de hasta 100 mil pesos recientemente lanzados por la Agencia de Desarrollo ACDICAR.

Además de diversos empresarios gastronómicos, estuvieron presentes Diego Castro, vicepresidente del CCIRR, Silvina Imperiale, presidente de la Cámara de Propietarios de Hoteles, Restaurantes, Bares, Confiterías y Afines de Rafaela (CAPHREBAR) y Coordinadora del NEA de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA) e Iván Acosta, director general del CCIRR.

Por su lado, el Intendente Castellano estuvo acompañado por Diego Peiretti, secretario de Desarrollo Económico y Amalia Galantti, secretaria de Gobierno y Participación.

Silvina Imperiale manifestó que “lo que podemos rescatar es la predisposición del intendente y de Diego Peiretti, porque con este tema de la venta en mostrador nos han tratado de ayudar un montón y pudimos destrabar algunas cosas para que pueda funcionar. Los gastronómicos van a poder trabajar por este sistema en el horario de 13 a 18 y eso es un gran avance; además del sistema e delivery”. Respecto a la hotelería, Imperiale dijo que es muy compleja porque no hay demanda y salvo algunos hoteles -lo más grande- todos están cerrados y en una situación muy delicada.