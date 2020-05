10 Días sin nuevos casos Locales 16 de mayo de 2020 Redacción Por En tanto, en Rafaela hace 24 días que no se reportan nuevos infectados, ya que el último fue el pasado 21 de abril. Igual hay 7 casos en estudio.

A diferencia de lo que sucede en Buenos Aires, la provincia de Santa Fe sigue sumando días sin casos nuevos de coronavirus, de acuerdo a la información brindada anoche por el gobierno provincial, en base al informe presentado por la Dirección Provincial de Epidemiología. De esta manera, el territorio santafesino suma 10 días consecutivos sin nuevos contagios, siendo el total de casos desde el comienzo de la pandemia de 244 hasta el día de la fecha, al tiempo que registró dos casos en los últimos 16 días: el del martes 5 de mayo en la localidad de María Juana y el del martes 28 de abril en la ciudad de Fray Luis Beltrán.

Por su parte, en cuanto al Departamento Castellanos, el registro marca 22 casos (21 en Rafaela y el restante el del paciente de la localidad mariajunenese), puesto que el último se detectó el pasado 21 de abril, lo que hace un total de 24 jornadas sin que se modifique la cifra. De todos modos, la Coordinación Epidemiológica de la Región Salud 2 de la Provincia comunicó aunque no se den hisopados positivos, aún existen casos sospechosos en aguardo de confirmación de resultados (7 en nuestra ciudad, 2 en Sunchales y 1 en Frontera). Por ello, dicho organismo recuerda, una vez más, que es de vital importancia extremar los recaudos que debe mantener la ciudadanía.Las medidas preventivas se convierten, en esta instancia, en la mejor alternativa para protegernos.

Igualmente, Rosario, con 98 casos positivos, registra el 20º día consecutivo sin nuevos infectados de coronavirus, mientras que la ciudad de Santa Fe (tiene 27) lleva 36 días sin casos nuevos de COVID-19 desde el inicio de la pandemia entre las ciudades santafesinas más afectadas.

No obstante, y más allá de la importancia de no contar con casos nuevos, las autoridades sanitaria de la provincia insisten con tener especial cuidado debido a que las provincias vecinas, como el caso de Buenos Aires y Chaco, tienen números elevados de casos nuevos, por lo que solicitan extremar los cuidados para no tener que retroceder.

De los casos atendidos y estudiados en la provincia, tres personas más recibieron el alta en el día de ayer, por lo que el total llega a 200 pacientes confirmados que fueron dados de alta, un dato muy positivo teniendo en cuenta que es más del 80% del número de infectados. En la provincia se registraron 6.591 notificaciones de las cuales 6.177 fueron descartadas, al tiempo que 170 casos continúan en estudio. Cabe consignar que hasta el momento en la bota santafesina hubo tres fallecimiento (uno en Rosario, otro en Rafaela y el restante en Villa Constitución). Por su parte, un paciente continúa en cuidados intensivos, sin necesidad de asistencia respiratoria mecánica, en tanto el resto de los pacientes presenta una evolución favorable, algunos son internados sólo con la finalidad de asegurar el aislamiento.

De los 238 casos confirmados y notificados en la provincia de Santa Fe un total de 128 casos (54%) manifestaron antecedente de viaje al exterior, 8 (3%) casos tuvieron contacto con personas que llegaron del extranjeros o con antecedente de viaje al extranjero, 75 (32%) casos tuvieron contacto con casos confirmados, 20 (8%) casos tuvieron viaje a provincias con circulación, 4 (2%) casos son por transmisión comunitaria y 4 (2%) casos se encuentran en investigación. Por último, 6 de los casos confirmados con residencia habitual en la provincia de Santa Fe (2 de Rafaela, 2 Venado Tuerto, 1 de Rosario y 1 de Santa Fe) fueron notificados en otras jurisdicciones (Córdoba, Mendoza, Buenos Aires y CABA).