El Gobierno anunció la creación de un test de diagnóstico rápido y económico Nacionales 16 de mayo de 2020 Redacción Por La Argentina dio un importante paso en materia de salud, desarrollando un nuevo kit de testeo rápido para detectar COVID-19. Permite obtener resultados en menos de 2 horas con similar sensibilidad que las técnicas actuales de PCR y fue aprobado por la ANMAT, según se informó oficialmente. Tendrá una producción de 100.000 unidades por semana.

FOTO NA EQUIPO. Los científicos responsables del desarrollo del kit de testeo rápido. DETALLES. El ministro Ginés González García al dar detalles del diagnóstico.

BUENOS AIRES, 16 (NA). - El presidente Alberto Fernández encabezó ayer en la residencia de Olivos la presentación de un test de diagnóstico rápido y económico desarrollado por científicos argentinos para detectar el SARS-CoV-2, que alcanzará una producción de 100.000 por semana en el corto plazo y permitirá extender los análisis de manera masiva en la población.

Se trata del "NEOKIT-COVID-19", que permite obtener resultados en menos de dos horas con similar sensibilidad que las técnicas actuales de PCR (que demandaban entre diez y doce horas) y ya fue aprobado por la ANMAT.

También implicará un importante ahorro económico en comparación a los test PCR que se venían realizando y debían adquirirse en el exterior.

Está previsto que sea utilizado por el sector público en el marco de la estrategia del Ministerio de Salud para el diagnóstico del COVID-19, y según Presidencia "los primeros 10.000 test serán producidos durante los próximos diez días, y en el corto plazo se podrían elaborar 100.000 test por semana".

Al encabezar la presentación en la residencia de Olivos, Fernández expresó: "Pensar que tenemos en una semana 10.000 tests para los barrios (más vulnerables) es de un valor enorme".

"Nadie me sabe decir si sí o si no (hay tests así en el mundo), pero lo que sí es que todos los tests que nos ofrecían eran serológicos", señaló el mandatario nacional.

Y agregó: "Tenemos que seguir trabajando así, muy unidos, juntos y darnos cuenta que unidos somos capaces. Estoy encantando, estoy feliz".

"Esto demuestra lo importante que es la ciencia, lo hicimos nosotros. Vale oro, porque nos da el derecho de decidir por nosotros y entramos en la batalla por ver quién tiene el test.

Lo tenemos nosotros, lo producimos nosotros y es para la gente", finalizó.

Durante la tarde, el Presidente además le mostró a Horacio Rodríguez Larreta el NEOKIT-COVID-19, en el marco de una reunión que mantuvieron en medio del crecimiento de casos de coronavirus detectados en los últimos días en el AMBA.

Poco después, se realizó en la Quinta de Olivos una conferencia de prensa, a cargo del os ministros de Salud, Ginés González García, y de Ciencia y Tecnología, Roberto Salvarezza, quienes brindaron más detalles del NEOKIT-COVID-19.

"Nos permite una detección del genoma del virus por un método similar que el PCR pero más rápido, y no requiere equipamiento complicado y simplifica mucho el reconocimiento del virus", remarcó Salvarezza.

Puntualizó, además, que a diferencia de los llamados "test rápidos", el NEOKIT-COVID-19 no identifica los anticuerpos de personas que ya tuvieron el coronavirus, sino que detecta directamente al virus, igual que los test PCR realizados por el Instituto Malbrán y otros que se sumaron luego.

Por su parte, González García, aseguró que el nuevo kit "es mucho más simple y pueden hacerlo más personas", porque no requiere de una capacitación.

"Permite hacerlo más rápido, más barato, con capacidad propia y una capacidad resolutiva más importante para lo que es control" de la pandemia, sostuvo el funcionario, mientras que aclaró que aún no se ha determinado donde se va empezar a utilizarlos, aunque señaló que "la mayor demanda está en provincia y ciudad de Buenos Aires.