La justicia en el banquillo Editorial 15 de mayo de 2020

La flexibilización del marco jurídico para favorecer a condenados por delitos graves que se registró a partir de un fallo de la Cámara de Casación de la provincia de Buenos Aires, rubricada con la firma del juez camarista Víctor Violini, dejó parcialmente en evidencia la conectividad que existe entre los factores de poder en una zona oscura por debajo de la superficie visible. Una analogía podría trazarse con la red de internet que nos ha modificado la vida desde hace unos cuántos años en lo que se conoce como una revolución digital. Es que por un lado existe la internet transparente en la que navegamos para trabajar, estudiar, comunicarnos o entretenernos. Y por otro el otro está la denominada deep web o internet profunda donde se mueven los ciberdelincuentes tratando de esconder sus crímenes en las sombras.

Daría la sensación que con la Justicia pasa más o menos lo mismo. Porque existe un canal institucional en el que jueces, juzgados, profesionales del derecho y otros actores del sistema judicial se desenvuelven cumpliendo sus roles bajo un marco normativo donde está claro qué se puede hacer y qué no. Sin embargo, también se desarrolla un mundo paralelo donde no hay códigos ni libros de derecho que sirvan y que está dado por las presiones, por el gelatinoso papel que cumplen inescrupulosos lobbystas u operadores judiciales para tratar de influir en la labor de los magistrados, valiéndose para ello de un amplio set de herramientas, desde dinero hasta amenazas a la seguridad personal de un funcionario judicial o su entorno familiar. Si a esta trama casi perversa le sumamos la actuación de espías o ex espías de la Agencia Federal de Investigaciones o la ex Side se torna más compleja todavía, incluso diabólica.

Las relaciones de poder, entonces, se mueven en las sombras para inclinar las causas judiciales hacia un lado o el otro de la balanza que sostiene ese símbolo representado por la mujer con los ojos tapados que ofrece, o intenta hacerlo al menos, que todos son iguales ante la ley. En la Argentina, sobran los ejemplos de que hay hijos y entenados.

Con este razonamiento, lo que queda claro es que el sistema judicial argentino está altamente contaminado, lo que deteriora la calidad de la democracia nacional y la imagen de las instituciones republicanas. Y lo peor es que esa enfermedad que afecta a los tribunales aparentemente es crónica, hace rato que corroe el servicio de justicia y por ahora no cuenta con una vacuna para inocular el virus. Peor aún, nadie parece investigar seriamente sobre la posibilidad de descubrir un remedio que permita recuperar la salud del sistema. Hay que reconocer que de tanto en tanto asoman proyectos reformistas para sanear la estructura, pero se trata de golpes de efecto que no logran superar ni siquiera el primer filtrado. Y en este caso, la responsabilidad es del sistema de poder en general, ya no es exclusiva competencia judicial sino que salpica con sus gotas nauseabundas a los ejecutivos y a los parlamentos. No hay funcionarios ni legisladores con la suficiente voluntad política para debatir una transformación total de la justicia que consolide el perfil institucional y le otorgue suficiente solidez para quitarse de encima a los especuladores e "influencers" que no están dispuestos a que se haga justicia sino más bien a beneficiar al poderoso de turno.

Impunidad es la palabra clave a la que aspiran los delincuentes y corruptos argentinos, para lo cual necesitan una justicia que mire para otro lado. Un camarista bonaerense muy bien pagado se desinteresó del derecho de las víctimas y abrió la puerta con una resolución escrita con criterios discrecionales ligados a la amenaza de la pandemia del coronavirus para que cientos de presos recuperen la libertad plena o parcial bajo la figura de prisión domiciliaria. Más tarde que temprano, lamentablemente, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires volvió a cerrar esa puerta sin evitar que peligrosos violadores, ladrones y asesinos ya estén sueltos caminando por las mismas calles que nosotros sin haber completado sus condenas.

El festival de excarcelaciones, que benefició a ex funcionarios corruptos, ganó visibilidad a través de publicaciones de medios periodísticos y el llamado de la sociedad a movilizarse y manifestarse con las cacerolas, un ruido convertido en instrumental de los ciudadanos para expresar su descontento ante lo que considera medidas o situaciones intolerables. A pesar del temor y la angustia a modo de pandemia que genera el coronavirus, la sociedad reaccionó, demostró que no está anestesiada y con el batir de las cacerolas puso límites a los políticos y a los jueces. Se trató de una participación ciudadana que cumplió una tarea esencial de control que fue determinante para frenar el libre albedrío de jueces a veces millonarios. Así, desplazó a legisladores opositores hipnotizados que padecen una fiaca que fastidia a la sociedad.

La justicia hoy es culpable de demasiadas injusticias. Ojalá de una vez por todas se logre un consenso para cambiar la justicia desde la raíz.