A 15 años de un logro histórico para el fútbol de Sportivo Ben Hur

El 15 de mayo de 2005 goleaba 4 a 1 a Aldosivi de Mar del Plata y conseguía el ascenso a la B Nacional

Ver galería 1 / 2 - FOTO ARCHIVO INOLVIDABLE./ Ese equipo del Lobo jugaba en un gran nivel y fue un justo campeón del entonces Argentino A. EUFORIA./ Los festejos en el mediodía de aquel 15 de mayo de hace 15 años.

Mañana fresca del domingo 15 de mayo de 2005. Como nunca hasta ese momento, el estadio de Barrio Parque (en ese entonces bastante diferente en su capacidad al hoy "Néstor Zenklusen") se completaba a tope para esperar por el momento más importante de la vida futbolística del Lobo. El gran equipo dirigido por Carlos Trullet había empatado una semana atrás en Mar del Plata con Aldosivi 1 a 1 y buscaba el gran objetivo, el de dejar el Argentino A y saltar al profesionalismo, alcanzando la entonces Primera B Nacional.

En los segundos 90 minutos no hubo discusiones. La BH fue superior de principio a fin y terminó goleando por 4 a 1 para desatar la gran fiesta. Sacó ventajas promediando en el primer tiempo con un penal de la "Chancha" Zárate, en el segundo sumó tranquilidad con la habitual cuota goleadora del "Rifle" Bustos y sólo tuvo que sufrir un poco tras el descuento de Solaberrieta, ya que inmediatamente vino una atajada memorable de Daniel Bertoya que evitó el empate. El gol de Balmaceda faltando dos minutos terminó con las dudas y ya en el descuento otro delantero, Sandoval, puso el moño.

En diciembre de 2004 el equipo dirigido por el hoy también entrenador del Lobo, había obtenido el Apertura, tras vencer a Sp. Desamparados de San Juan, lo cual le dio el derecho a disputar las finales con los marplatenses que ganaron el otro torneo.

El elenco del sur de nuestra ciudad tuvo dos grandes goleadores en la histórica campaña, Leandro Zárate que convirtió 16 y Claudio Bustos (que llegó para el Clausura, el segundo torneo de la temporada) marcó en 12 ocasiones.

El plantel estuvo integrado por Daniel Bertoya, Andrés Romero, Miguel Monay, Juan Sabia, José María Paz, Fernando Fontana, Leandro Zárate, Diego Restelli, Darío Cabrol, Facundo Rodríguez, Juan Balmaceda, Ariel Suligoy, Cristian Giaccomini, Alejandro Vaca, Claudio Bustos, Claudio Emmert, Gustavo Sandoval, Wander de Almeida, Lucas Lorenzatti, Juan Otal, Ramón Rosales, Rodrigo Gandín, Damián Andermatten, Iván Marcolini, Jesús Artaza, Alejandro Carrizo, Alejandro Ruata, Martín Sanchís, Mauricio Peralta, Gonzalo Trucco, Luciano Varaldo y Luciano Guzmán, dirigidos técnicamente por Carlos Trullet, con Carlos Miori como ayudante de campo y Diego Burkhard en la preparación física.

Esta fue la síntesis de ese gran partido:



BEN HUR 4 - ALDOSIVI 1

Cancha: Ben Hur.

Arbitro: Gustavo Fabián (Salta).

Ben Hur: Daniel Bertoya; Diego Restelli, José María Paz y Claudio Emmert; Fernando Fontana, Alejandro Vaca, Miguel Monay y Andrés Romero; Cristian Giaccomini (66' Facundo Rodriguez); Leandro Zárate (89' Gustavo Sandoval) y Claudio Bustos (71' Juan Balmaceda). Sup: Martin Sanchis y Juan Otal. DT: Carlos Trullet.

Aldosivi: Guillermo Alvarez; Facundo Oreja, Andrés Villafañe, Javier López y Lorenzo García; Gastón Erviti (62' Osvaldo Gullace), José Solaberrieta, Ramiro Pizarro (57' Javier Gómez); Pablo Corti; Rómulo Severini y Carlos Paratore. Sup: Aldo Suárez, Daniel Valdes y Víctor Gorrasi. DT: Andrés Rebottaro.

Goles: en el primer tiempo, a los 22 min. Zárate (BH), de tiro penal.

En el segundo tiempo, a los 9 min. Bustos (BH), a los 37 min. Solaberrieta (A), a los 43 min. Balmaceda (BH), y a los 45 min. Sandoval (BH).