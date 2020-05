"Estamos mejorando el sistema de salud", sostuvo Perotti

El gobernador Omar Perotti, acompañado de la secretaria de Salud de la provincia, Sonia Martorano, visitó las instalaciones del Hospital Provincial del Centenario, en la ciudad de Rosario, donde supervisó la aplicación de protocolos sanitarios y recorrió el triage para separación de pacientes, la ampliación de la guardia y el sector de aislamiento. De la actividad participó también la directora del efector de alta complejidad, Claudia Perouch.

En ese marco, el mandatario destacó “el contacto directo con los trabajadores para observar de cerca las obras que se están haciendo”. Y amplió: “No queremos correr el eje; estamos donde tenemos que estar hoy, mejorando todo el sistema de salud. La batalla contra el virus la vamos a dar con las estructuras que tenemos, sumando más inversión, con mejor equipamiento y capacitando a nuestro personal de la mejor manera posible”.

Al respecto, abundó: “La pandemia no terminó. Terminó una fase y entramos en otra. La pandemia está entre nosotros y no sabemos cuánto tiempo se va a quedar, por eso tenemos que estar preparados. Y eso implica invertir para mejorar la infraestructura y el equipamiento. Ojalá, en el menor tiempo posible, llegue una vacuna. Pero, en el mientras tanto, mejorar la infraestructura, el equipamiento y la capacitación de nuestra gente”.

Ojalá nunca necesitemos las camas críticas ni los respiradores que se han puesto aquí; ojalá no tengamos que usar nunca un centro de aislamiento, pero eso dependerá de la conducta que podamos mantener los santafesinos. Si mantenemos el distanciamiento, las pautas de higiene fundamentales, el uso del barbijo social, seguramente la provincia de Santa Fe estará preparada de la mejor manera si es que llega algún brote”.

A su turno, Martorano señaló que “es una gran sorpresa para nosotros ver que ya prácticamente en 15 días una vieja deuda que teníamos como provincia con este hospital, que es la refacción y reacomodamiento de la guardia, va a ser una realidad”. Y detalló: “Esta guardia va a permitir una nueva agilidad y una buena atención de nuestros pacientes de la región”.

En sintonía, la funcionaria remarcó la estrategia de atención del efector de salud frente a un posible ingreso de pacientes Covid. “Sabemos que este hospital, por ser de alta complejidad y tener todo lo que es cardiovascular, hemodinamia y neonatología, es inicialmente no Covid, pero está todo organizado a partir del triage para tener dos ingresos”. Y concluyó: “Hoy, el Hospital Provincial del Centenario, con su nueva terapia y la ampliación de camas y respiradores, está a la altura de las circunstancias”.

Por último, Perouch resaltó las obras que se llevan adelante en el hospital: “La guardia que está en obra cuenta con un sector de ampliación para la atención exclusiva de los pacientes febriles respiratorios, y tenemos una nueva sala de espera y un container separado para hacer el triage de las embarazadas febriles, ya que somos maternidad de alta complejidad”.

Y cerró: “Hemos preservado el sector crítico; tenemos 20 camas críticas para llegar a 33 en caso de que la curva de Covid aumente. Igualmente, tratamos de garantizar todo lo que el hospital hace, porque somos red de infarto, cirugía cardiovascular, neurocirugía, transplante, diálisis y neonatología. De todos modos, hay que decir que estamos preparados desde el punto de vista sanitario con las camas críticas”.

Mas tarde, acompañado del intendente Pablo Javkin, el gobernador visitó el Hospital de Emergencia Clemente Álvarez (HECA). Allí, el mandatario provincial remarcó la coordinación con el sistema de salud público municipal. “Esta etapa, como desde el inicio, nos encuentra trabajando juntos en lo sanitario”, dijo, y subrayó: “Si los números (positivos) se disparan, no hay que analizar nada; se vuelve atrás. En eso, tenemos que ser muy claros”.