Secuestro de una pistola Policiales 15 de mayo de 2020 Redacción Por Sucedió en el Noreste rafaelino, y quien la portaba logró escapar de la Policía.

Cuando personal durante la noche transitaba por la esquina de las calles S. Rodríguez y C. Gardel, observó a un sujeto que al percatarse de la presencia de los uniformados, descartó un elemento en una de las viviendas de la zona.

Seguidamente se inició una persecución y de dio la voz de alto, haciendo quien huía caso omiso a dicho pedido, y perdiéndose de vista.

Por otra parte, en una finca de la calle C. Gardel al 200, quienes allí residen permitieron el ingreso de los policías, y estos ubicaron una pistola que de inmediato fue secuestrada.

Al respecto, tal lo adelantado la víspera por nuestra página online, un ocasional testigo de lo sucedido comentó a LA OPINION que "en el lugar del hecho vi al oficial Gustavo Cena, a quien conozco, y me enteré que el que fugó es un pibe de 15 años de edad y de apellido (empieza con la letra O.), que tiene a maltraer a los vecinos con sus actos delictivos, en mayoría robos de todo tipo".