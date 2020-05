Central desea retener a Ruben Deportes 15 de mayo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 15 (NA) - La dirigencia de Rosario Central anunció ayer que le ofreció la renovación al delantero Marco Ruben, bajo las mismas condiciones de contrato que tiene al momento y "sin rebaja salarial", pese a la crisis por la pandemia del coronavirus. "Lo económico no es problema para nosotros porque no se le tocará el sueldo: lo que arregló cuando llegó, se le respetará. Y en caso de que se quede, seguirá con el mismo contrato. Cuando nos reunamos le contaremos cómo vamos a seguir y cómo está la situación. Es eso nada más de nuestra parte", aseguró el presidente Rodolfo Di Polina.

El miércoles había trascendido que el delantero y referente del "Canalla" no había recibido ninguna comunicación por parte de la dirigencia para renovar su contrato, que vence el 30 de junio. Ruben, que cumplirá 34 años en octubre, regresó en el verano pasado a Central, luego de que Athlético Paranaense de Brasil no hizo uso de la opción de compra.

En este cuarto ciclo de Ruben en Central disputó ocho partidos entre Superliga y Copa Argentina, donde convirtió cinco goles.