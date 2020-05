Fernández lanzó el Programa Argentina Construye Nacionales 15 de mayo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 15 (NA).- El presidente Alberto Fernández lanzó ayer el programa federal Argentina Construye, en el que se destinarán casi 29 mil millones de pesos, para la construcción de 5.500 viviendas nuevas en barrios vulnerables y tendrá como objetivo la creación de 750.000 puestos de trabajo.

"Estamos lanzando esta idea en un momento singular del país, y del mundo, que es esta pandemia que nos ataca y nos condena en este presente", resaltó Fernández, y afirmó que es "muy ambicioso pensar que seamos capaces de crear 750 mil puestos de trabajo en una economía que parece retraerse y expulsar trabajadores".

Al referirse a la flexibilización de la cuarentena, advirtió: "La pandemia nos exige ser cuidadosos, ser muy prudentes en el retorno al trabajo. Tratar de que todos los esfuerzos hechos no se dilapiden. No vaya a ser que por querer volver rápido nos terminemos contagiando y lamentando por haber perdido el esfuerzo enorme que todos los argentinos hemos hecho".

En ese marco, aseguró que "poner en marcha" un plan de viviendas "no necesita más que la decisión política de hacerlo", ya que "gran parte de lo que se necesita para construirla no tenemos que importarlo de ningún lado, sino que lo hacemos nosotros".

Al anunciar el plan de viviendas, el Presidente rechazó la idea de la meritocracia", y afirmó que "una persona muy inteligente nacida en la pobreza no tiene las mismas posibilidades que un mediocre nacido en la riqueza".

Tal como anticipó NA, el programa incluirá 5.500 viviendas nuevas, y se otorgarán "200 mil microcréditos para la compra de materiales y la refacción de ​42.900 unidades, con especial atención en los núcleos sanitarios del NOA".

Según indicó Presidencia en un comunicado, "el plan generará 754.734 puestos de trabajo, entre 343.236 empleos directos y 411.498 indirectos, y este año tendrá una inversión de 28.992 millones de pesos".