Novena jornada sin casos

El Ministerio de Salud de Santa Fe, a través de la Dirección Provincial de Epidemiología, informó anoche que a la fecha no se han confirmado casos nuevos de COVID-19 con residencia en el territorio provincial por noveno día consecutivo. De esta manera, el total de casos desde el comienzo de la pandemia a la fecha es de 244. De esos casos, 238 fueron atendidos y estudiados en la provincia y 6 fuera de la misma, pero de pacientes con residencia habitual en Santa Fe (1 estudiado en Córdoba, 1 en provincia de Buenos Aires, 2 en CABA y 2 en Mendoza).

Hasta este jueves se registran un total de tres fallecidos para la provincia (uno en Rosario, Otro en Rafaela y el restante en Villa Constitución), mientras que un paciente continúa internado en cuidados intensivos, sin necesidad de asistencia respiratoria mecánica. El resto de los pacientes presenta una evolución favorable, algunos son internados sólo con la finalidad de asegurar el aislamiento. Por otro lado, de los casos atendidos y estudiados en la provincia hay un total de 199 pacientes confirmados no activos (previamente pacientes con criterio de alta, que también van en aumento).

Por último, en la provincia se registraron 6.434 notificaciones de las cuales 6.007 fueron descartadas y 183

continúan en estudio.

Mientras tanto, la Coordinación Epidemiológica de la Región Salud 2 de la Provincia comunicó que aún existen casos sospechosos en nuestra ciudad en aguardo de confirmación de resultados (6 en Rafaela, 3 en Frontera y 1 en Sunchales).

Por ello, dicho organismo recuerda que es de vital importancia extremar los recaudos que debe mantener la ciudadanía.Las medidas preventivas se convierten, en esta instancia, en la mejor alternativa para protegernos. Cabe recordar que en el Departamento Castellanos se registraron hasta ahora 22 casos positivos de COVID-19 (21 de ciudadanos rafaelinos y uno en la localidad de María Juana). El dato a tener en cuenta es que nuestra ciudad hace casi un mes que no registra nuevos infectados.