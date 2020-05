La Oficina Anticorrupción dejó de ser querellante en causas contra Cristina Nacionales 15 de mayo de 2020 Redacción Por Se trata de las causas Hotesur y Los Sauces que tienen a la vicepresidenta Cristina Kirchner y sus dos hijos acusados por lavado de dinero. El juicio, a cargo del TOF 5, todavía no tiene fecha de inicio.

FOTO NA FUNCIONARIO K. Felix Crous fue rápidamente cuestionado por su decisión.

BUENOS AIRES, 15 (NA).- La Oficina Anticorrupción (OA) decidió bajarse como parte acusadora en el juicio, aún sin fecha, por lavado de dinero que se sigue contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, y sus dos hijos, Máximo y Florencia, por los casos "Los Sauces" y "Hotesur".

Así lo hizo saber mediante un escrito que presentó ante el Tribunal Oral Federal 5 el abogado de la OA, Carlos Trigo, por lo que ahora quedaron como parte acusadora la Fiscalía y la Unidad de Información Financiera (UIF). "Que, conforme surge de la resolución cuya copia se adjunta, registrada como Resolución SSIA N° 3/2020 de fecha 11 de mayo de 2020, el titular de este organismo ha decidido desistir del rol de querellante en la presente causa", sostiene el escrito al que accedió NA.

El organismo que conduce Felix Crous es querellante en muchos de los juicios por corrupción y con esta decisión comenzó a diferenciarse de la gestión anterior, a cargo de Laura Alonso.

El frente opositor Juntos por el Cambio rechazó la medida y consideró que es parte de "un plan sistémico", a través del cual el presidente "Alberto Fernández consagra la impunidad de la corrupción a Cristina Kirchner".

La causa Los Sauces y Hotesur es por lavado de dinero y asociación ilícita y los principales acusados son la vicepresidenta y sus dos hijos, y el proceso está a cargo del Tribunal Oral Federal 5, que sufrió varios cambios de integración.

Ese Tribunal inicialmente estaba compuesto por Adriana Pallioti, Daniel Obligado y José Martínez Sobrino, pero este último se le terminó la subrogancia y pese a que ya había sido designado, fue reemplazado por Adrián Grünberg, integrante de la agrupación Justicia Legítima, lo que algunos vieron con suspicacia.

La familia Kirchner está acusada de lavar dinero a través del alquiler de complejos habitacionales a partir de la firma Los Sauces, y con contratos casi de manera exclusiva a los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez, ambos contratistas del Estado Nacional durante el kirchnerismo.

Además, están acusadas otras 23 personas, pero por ahora el juicio no tiene fecha de inicio.

Por Hotesur también se investigan maniobras de lavado de dinero en el alquiler de Hoteles a Lázaro Baez.



LA ESTRATEGIA

DE CROUS

Félix Crous explicó que la decisión de retirarse como querellante de las causas Los Sauces y Hotesur es parte de un "reordenamiento de la intervención judicial" para "acotarla" y "priorizar las funciones preventivas", al tiempo que anticipó que tomará la misma medida en otros expedientes. "Los delitos que se investigaron han sido básicamente el lavado de activos y el Estado tiene para eso la Unidad de Información Financiera", sostuvo en declaraciones radiales.

El secretario de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción afirmó que su "visión es que en aquellos casos en los cuales hay un organismo específico que tiene capacidad de querellar, la decisión tiene que ser de ese organismo".

"Nunca debimos ser querellantes en estos juicios y los tribunales no deberían haberlo admitido", añadió el ex fiscal.

Crous aseguró que la decisión de retirarse como querellantes de las causas Los Sauces y Hotesur "es el primer capítulo de una secuencia de reordenar la intervención judicial de la Oficina Anticorrupción y acotarla".

"Desistiremos de otras querellas más e iniciaremos unas pocas. En otros casos, denunciaremos y el Ministerio Público hará su trabajo. Ésa es la idea", subrayó.