Fuga de capitales superó los US$ 86.000 millones Nacionales 15 de mayo de 2020 Redacción Por ENTRE 2015 Y 2019

BUENOS AIRES, 15 (NA).- La fuga de capitales entre 2015 y 2019 superó los US$ 86.000 millones, indicó hoy el Banco Central, al afirmar que "el conjunto de políticas económicas" aplicadas en ese período "facilitaron" ese accionar.

Al dar a conocer el informe de Mercado de cambios, deuda y formación de activos externos, la autoridad monetaria señaló que "a finales de 2015 se puso en marcha un profundo cambio de paradigma en el enfoque de la política cambiaria, monetaria y endeudamiento tendientes a una desregulación de los mercados".

El análisis sostuvo que "durante la fase de ingreso de capitales comprendida entre diciembre de 2015 y principios de 2018, aproximadamente ocho de cada diez dólares que ingresaron al país desde el exterior tenían su origen en colocaciones de deuda y capitales especulativos".

"El ingreso de divisas por deuda pública, privada e inversiones especulativas de portafolio sumó US$ 100.000 millones en el período", subrayó.

El Banco Central remarcó que a lo largo de todo el período, la formación de activos externos de los residentes, coloquialmente llamada "fuga de capitales", se triplicó y superó los US$ 86.000 millones. Aclaró que incluso "durante la primera fase de auge e ingreso de capitales, la formación de activos externos de los residentes alcanzó los US$ 41.100 millones".

"En la etapa de aceleración de salida de capitales, a partir de mayo de 2018, la fuga alcanzó los US$ 45.100 millones", evaluó y puntualizó: "Presenta en el período una notable concentración en unos pocos actores económicos". "Un reducido grupo de 100 agentes realizó compras netas por US$ 24.679 millones", alertó.

Al diferenciar entre personas humanas y jurídicas, se observa que "apenas el 1% de las empresas que resultaron compradoras netas, adquirió US$ 41.124 millones en concepto de formación de activos externos", precisó el informe.

Resaltó que, en el caso de las personas humanas, tan sólo el 1% de los compradores acumuló US$ 16.200 en compras netas durante el período analizado.