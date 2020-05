Sainz firmó para Ferrari y Ricciardo con McLaren

Finalmente se acabó el misterio y se terminaron las especulaciones y tanto Ferrari como McLaren confirmaron lo que era un secreto a voces.

Carlos Sainz conducirá una de las máquinas de Maranello entre 2021 y 2022, en tanto que Daniel Ricciardo se subirá a uno de los vehículos de la escuadra de Woking desde 2021 por "varios años", según expresa el comunicado, sin precisar el tiempo de contrato.

"Estoy muy contento de que conduciré para Ferrari y estoy entusiasmado con mi futuro con el equipo. Todavía tengo un año importante por delante con McLaren Racing y tengo muchas ganas de competir con ellos en esta temporada", comentó Sainz.

Mattia Binotto, director de la Scuderia, por su parte manifestó: "Con cinco temporadas detrás de él, Carlos ha demostrado ser muy talentoso y que tiene la capacidad técnica y los atributos correctos para hacerlo con nuestra familia. Nos hemos embarcado en un nuevo ciclo con el objetivo de volver a la cima en la Fórmula 1".

Ricciardo, en cambio, no se refirió a su nueva escudería sino que agradeció a Renault, su actual estructura: "Estoy muy agradecido por mi tiempo con Renault F1 Team y por la forma en la que fui aceptado en el equipo. Pero no hemos terminado y no puedo esperar para volver a la parrilla este año. Mi próximo capítulo aún está aquí, así que terminemos con fuerza".

Una de las incógnitas que todavía restan por saber es quién será el piloto que reemplace al australiano en la estructura francesa.

Uno de los candidatos es Fernando Alonso. El asturiano expresó sus deseos de volver al Mundial y en caso de concretarse, lo haría con el equipo con el que se inició y con el que logró sus dos campeonatos.

También restará saber a dónde irá Sebastian Vettel. Sin lugar en Red Bull, el alemán está más cerca de retirarse que de llegar a un acuerdo con las pocas chances que se le presentarán de ahora en más.