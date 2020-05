Lorenzo no fue autorizado a competir este año en MotoGP Deportes 15 de mayo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

La oportunidad de volver a competir no sería posible para Jorge Lorenzo en 2020 ya que la empresa Dorna Sports ha decidido que no habrá "wild cards" para tomar parte en los Grandes Premios.

Esto se debe a la necesidad de limitar la cantidad de personas en los boxes, aunque se deja abierta una zona gris en el reglamento en la que se omite hablar de un sustituto en caso que no pudiera correr alguno de los pilotos titulares.

Esto afecta no solo a Lorenzo, sino a testers como Michele Pirro, Sylvain Guintoli, Stefan Bradl, Bradley Smith o Dani Pedrosa.

"Tenía muchas ganas", reconoció el nacido en Palma de Mallorca al saber de la situación. "También tenía claro que quería hacerlo en buenas condiciones. Habría sido de locos hacerlo sin los test previos y salir ahora con las competencias que han planificado", agregó.

"Correr por correr no tiene sentido. El objetivo era correr y ayudar a Yamaha con cuatro días de entrenamientos casi consecutivos, para darles toda la información posible", señaló Lorenzo.

Finalmente dijo que "además, sería descorazonador hacerlo sin público, aunque habría corrido a puerta cerrada de haber podido hacerlo".