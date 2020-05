CDA: protocolo para el ministro Lammens Deportes 15 de mayo de 2020 Redacción Por SE ESTA HACIENDO UN RELEVAMIENTO

FOTO ARCHIVO ING. GARCIA REMOHI. Presidente de la Comisión Deportiva Automovilística.

Con el objetivo de cuantificar la cantidad de personas afectadas a una competencia, tanto en el orden nacional como en el zonal y regional, la Comisión Deportiva Automovilística del Automóvil Club Argentino está realizando desde hace varios días un relevamiento sobre dicho ítem entre las categorías y federaciones, con el objetivo de tener "un informe fehaciente" que deberá presentarse ante el Ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens.

Entre los requerimientos que se les han enviado a las categorías Súper TC2000, Turismo Nacional, Rally Argentino, Top Race, Fórmula Renault, Turismo Pista y a cada una de las Federaciones, se les pide determinar la cantidad de autos, personal afectado tanto permanentes como temporales, servicios y personal tercerizado. De esta manera, se obtendrá el número de la cantidad de familias que dependen del automovilismo en el país.

Una vez reunidos todos los datos, la entidad que encabeza el Ing. Carlos García Remohí lo presentará ante el ministro Matías Lammens, para que se analice la importancia que representa laboralmente una competencia en cualquier orden y se evalúe en qué fecha podría retomarse la actividad en las pistas.



DR. BALINOTTI

"Considero que hoy la vacuna es el distanciamiento social y el cuidado facial, sobre todo en boca y ojos. No nos debe dar vergüenza decirle al otro ¡no te acerques!", exclamó Rodolfo Balinotti en la charla que mantuvo con Carlos A. Legnani (h) por el Instagram de "Campeones", durante la cual se refirió sobre cómo prevenir el contagio por coronavirus en la sociedad, no solo en Argentina, sino en el resto del mundo.

Balinotti, responsable del departamento médico de la ACTC, activó las alertas desde el seno de la categoría para interactuar con otros colegas y encauzar un protocolo para aplicarlo en nuestro automovilismo.

"Cuando empezamos a ver lo que ocurría en Europa, me comuniqué con Dino Aitmann de Stock Car brasileño y con el médico de NASCAR; coincidimos en que cada uno, desde su lugar, tomáramos contacto con infectólogos y virólogos para tener información fehaciente del Covid-19", aseguró.

"Era inusitada la velocidad de contagio. Como letalidad no es como la gripe, pero es tan veloz que colapsa el sistema hospitalario. Si hay 20 personas con gripe y 20 con Covid, las primeras pueden contagiar a unas 400 personas y las otras a 30.000 durante en un mes y si no hay cuarentena", señaló Balinotti.