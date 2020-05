Estuvo escondido 40 años y se vendió por un millón de dólares Automotores 15 de mayo de 2020 Redacción Por Consiste en una pieza única y extraña. Es un raro convertible de 1960 y tiene menos de 25 mil kilómetros. Se llama Mercedes-Benz 300SL Roadster y estuvo escondido, tapado por la tierra, durante más de 40 años en un granero de Arizona, Estados Unidos. Se vendió en más de un millón de dólares en una subasta en Nueva York.

Sin duda, siete cifras es una suma enorme para lo que parece un viejo y polvoriento auto deportivo convertible, pero este no es un auto deportivo viejo y polvoriento.

El Roadster fue comprado por su dueño anterior en 1976 y fue escondido poco después, por lo que muestra menos de 15,000 millas (25.000 kilómetros).

En el mercado actual de autos clásicos, el 300SL Roadster y su hermano Gullwing son dos de los objetos coleccionables más populares que el dinero puede comprar. Con todo, Mercedes solo construyó 1.848 Roadsters entre 1957 y 1963, y el Roadster que acaba de venderse es uno de los únicos 249 producidos para el año modelo 1960, según el concesionario que lo vendió.

Generalmente las subastas arrancan por menos de un millón de dólares y los autos "sobrevivientes" intactos como éste pueden ser aún más apreciados que las restauraciones. Es por eso que no fue una sorpresa que después de que el concesionario de autos clásicos Gullwing Motor Cars con sede en Nueva York lo pusiera en subasta por $ 1.095 millón, le agencia le confirmara al sitio Business Insider que lo vendió por ese monto.

Además de estar escondido en un granero durante cuatro décadas, este particular 300SL Roadster llegó con pocas millas y un historial de propiedad conocido, lo que lo hace particularmente valioso.

Además, el automóvil tenía números coincidentes, lo que significa que los componentes principales como el chasis y la carrocería son originales y no se cambiaron a lo largo de los años.

Además, se vendió con su tarjeta de datos del fabricante, que detalla cómo se equipó inicialmente el automóvil cuando salió de la fábrica. También incluyó el techo rígido, el techo blando y el crique (gato) de fábrica. (Fuente: Clarín Autos)



MERCEDES-BENZ 300 SL

Para mayor información -según se puede leer en Wikipedia- el Mercedes-Benz 300 SL (código de chasis W198) es un automóvil superdeportivo de dos plazas producido por el fabricante alemán Mercedes-Benz entre los años 1954 y 1963. Se fabricó inicialmente con carrocería coupé y luego también como descapotable. El 300 SL fue uno de los primeros superdeportivos fabricados en la historia.

Se le dio el apodo de Widowmaker ("hacedor de viudas"), porque muchos conductores murieron al estrellarse con su 300 SL.

El 300 SL es conocido por sus distintivas puertas de ala de gaviota y por ser el primer automóvil en montar un motor de gasolina con inyección directa de combustible. La versión "Gullwing" (alas de gaviota) se fabricó desde 1954 hasta 1957.

El número «300» del nombre se refiere a la cilindrada del motor, que en este caso es de tres litros; y las letras «SL», tal y como se aplica a un roadster, significan «Sport Leicht» («Deportivo Ligero»).

Este modelo fue sugerido por Max Hoffman. Debido a que estaba destinado a los clientes cuyas preferencias se informaron a Hoffman por comerciantes que presentaban el auge, se introdujo en el mercado estadounidense en el Salón del Automóvil de Nueva York de 1954, a diferencia de los modelos anteriores, que generalmente se presentaban en los salones de Fráncfort o de Ginebra.

Pero los norteamericanos, siempre fanáticos de las versiones descapotables con las que poder surcar sus infinitas carreteras a cielo abierto, especialmente en los estados del sur como California o Florida, pedían a gritos una versión descapotable de este.

Max Hoffman, importador de Mercedes (y muchas otras marcas) para Estados Unidos en la época, presionó a la casa alemana para que fabricase un 300 SL Roadster y así nació hace 60 años el Mercedes 300 SL Roadster.

Tomando en cuenta el éxito que estaba teniendo el 'alas de gaviota' en un mercado tan importante para Mercedes como el norteamericano y ante las peticiones reiteradas de su importador local Max Hoffman, los de Stuttgart comenzaron pronto a desarrollar una versión descapotable con base en el 300 SL.3​

La versión de calle de 1954 estaba basada en el Mercedes-Benz 300 SL (W194) de 1950 usado en competición.