"Alberto Fernández consagra la impunidad de la corrupción de Cristina" Nacionales 15 de mayo de 2020 Redacción Por JUNTOS POR EL CAMBIO REPUDIO LA DECISION DE LA OA

BUENOS AIRES, 15 (NA).- Juntos por el Cambio repudió ayer la decisión de la Oficina Anticorrupción (OA) de dejar de ser querellante en dos causas contra Cristina Kirchner y advirtió que el presidente "Alberto Fernández consagra la impunidad de la corrupción" de la vicepresidenta.

A la vez, denunció que se trata de un "plan sistemático", que va "en contra de la inmensa demanda ciudadana por castigar a los corruptos y recuperar lo robado". "Se consagró el pacto de impunidad firmado en mayo de 2019 cuando Alberto Fernández aceptó ser el candidato del Frente de Todos. La Oficina Anticorrupción, por orden de la Presidencia de la Nación, se retiró de las causas Hotesur y Sauces, que involucran directamente a Cristina Kirchner y sus hijos, sin terceros. Ya en diciembre habíamos marcado que un decreto presidencial llevaba a la OA a la órbita de la Casa Rosada restringiendo mucho más su autonomía", subrayó el espacio opositor.

En un comunicado firmado por Patricia Bullrich (PRO), Alfredo Cornejo (UCR) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), el frente señaló que "el Presidente Fernández ordenó -a través de Julio Vitobello, secretario General de la Presidencia y ex titular de la OA durante los gobiernos de Cristina Kirchner-, que la OA se retire de las causas contra la ex Presidente, luego de la reunión de tres horas que mantuviera con la vicepresidenta".

"El titular del organismo, Felix Crous, fundador y militante de Justicia Legítima, no fue acompañado por la planta profesional del organismo y firmó una resolución en soledad. Sin aval de los equipos legales, Crous efectuó el pedido presidencial", enfatizó Juntos por el Cambio.

Según consideró el espacio, "esto va en sintonía con las gestiones de la vicepresidente para obtener la rápida administración de sus bienes" y "lograr la impunidad, que va acompañado de la posibilidad de volver a administrar sus hoteles, propiedades y millonarias cuentas bancarias que en su momentos fueron intervenidas por la Justicia".

A la vez, los dirigentes de Juntos por el Cambio destacaron la gestión de la OA durante el gobierno de Cambiemos, que lideró Laura Alonso.

"Se alcanzaron avances históricos como la condena del ex Vicepresidente Amado Boudou (hoy con detención domiciliaria) y la de Julio de Vido por la tragedia de Once (también con prisión domiciliaria). Además se inició el juicio por la obra pública de Vialidad dirigida a Lázaro Báez que llevó a declarar como procesada a Cristina Kirchner, a principios de diciembre, antes de que asumiera el nuevo gobierno", indicaron.

"Allí, ella sostuvo que la absolvería la historia. Sin embargo, esta decisión demuestra que busca una absolución judicial a través de los buenos oficios de una Oficina Anticorrupción, complaciente con los pedidos de la Casa Rosada", se quejaron.

Y agregaron: "Desde diciembre de 2015 y hasta 2019, la Oficina Anticorrupción participó en decenas de causas relevantes, incluso querellando a la empresa del primo del entonces ex Presidente Macri en una de las causas Odebrecht y también contra el titular de la Agencia Federal de Inteligencia. Siempre actuó con autonomía, profesionalismo y rigurosidad siguiendo los reglamentos".