El Ejecutivo propuso suspender el pago de tributos a actividades no exceptuadas Locales 14 de mayo de 2020 Redacción Por El proyecto de ordenanza fue elevado al Concejo Municipal y, entre sus considerandos, establece la eximición excepcional del pago de importes mínimos y fijos para determinadas actividades económicas vinculadas a la gastronomía, hotelería, confiterías bailables y remisses, entre otros, en atención a las extraordinarias circunstancias generadas por la emergencia sanitaria por COVID-19.

FOTO PRENSA MUNICIPAL MARCOS CORACH. Destacó el proyecto que hoy será refrendado por el Concejo.

El Departamento Ejecutivo local elevó ayer al Concejo Municipal un proyecto de ordenanza en el que se establece la eximición excepcional del pago de importes mínimos y fijos para determinadas actividades económicas para los meses de abril y mayo en atención a las extraordinarias circunstancias generadas por la emergencia sanitaria por COVID-19. El beneficio, que será aprobado hoy por los concejales durante su sesión virtual, comprende a los rubros más afectados como bares, restaurantes, hoteles residenciales, confiterías bailables, pubs, agencias de remises, entre otras.

De acuerdo a la información proporcionada desde el Municipio, se incluyó en el proyecto a bares, restaurantes, hoteles residenciales, confiterías bailables, pubs, agencias de remises, entre otros, los que no estarán obligados a cumplir con los pagos mínimos e importes fijos correspondientes a los meses de abril y mayo con vencimiento en mayo y junio, respectivamente. Además, estarán exceptuados de abonar el régimen simplificado por iguales períodos así como el canon por el uso del espacio público relacionados a los meses de marzo, abril y mayo con vencimientos en abril, mayo y junio, respectivamente.

Al respecto, el jefe de Gabinete y Modernización, Marcos Corach, dijo que "se trata de una reducción de la carga tributaria en uno de los sectores más golpeados por la pandemia". El proyecto figura en el temario del Concejo Municipal para la sesión virtual de hoy a partir de las 9:00, en el que se descuenta su aprobación. Precisamente, ayer el Ejecutivo terminó de informar los detalles a los ediles, que en principio no presentaron objeciones.

Corach, expresó que "intentamos ponernos en el lugar de quienes más sintieron el golpe que es el lugar desde donde el Municipio lo puede hacer. Desde ya que esto no significa que al Estado local le sobren los ingresos porque este es un proceso que nos afecta a todos, pero sí implica que tengamos que ponernos del lado de estos emprendimientos que no pueden trabajar desde hace dos meses. Queremos que este proyecto se trate lo antes posible para poder implementarlo inmediatamente".

El funcionario definió, con respecto a las acciones que el Municipio viene llevando a cabo para salvaguardar a los emprendedores de nuestra ciudad ante los efectos de la pandemia, que "esto es lo que podemos hacer y todo lo que podamos seguir haciendo, lo vamos a hacer. De hecho, lo seguimos estudiando. Estamos ejerciendo y cumpliendo con el aumento de la demanda en muchos espacios en donde el Estado debe estar y donde nadie puede estar si no es el Estado".

"Hoy, el Intendente está manteniendo diálogos con todas las actividades que todavía no están trabajando. Por eso generamos, junto al Gobierno de la provincia, una línea de créditos para pequeñas empresas que canalizamos a través de la agencia ACDICAR. Con lo cual estamos actuando con una batería de ayuda desde el Estado Nacional, provincial y municipal", finalizó.

En las consideraciones del proyecto, se afirma que "atento al estado de situación actual de la pandemia, específicamente en nuestro país y más concretamente en la ciudad de Rafaela, ciertas actividades continúan siendo afectadas y/o limitadas total o parcialmente por la misma, lo que se refleja asimismo en las dificultades que se encuentran afrontando los contribuyentes para el pago de los tributos locales". Agrega que "en este contexto de excepción, resulta adecuado que el Estado Municipal establezca dispensas extraordinarias de los tributos de su competencia a aquellas actividades que todavía se encuentran más afectadas, a los fines de alivianar la carga tributaria que deben afrontar los contribuyentes".

Por último, expresa que "en el ámbito municipal y en mérito al principio de legalidad que rige en materia tributaria, es materia privativa del Concejo Municipal, como órgano legislativo, la creación de impuestos, tasas o contribuciones especiales, así como las modificaciones de los elementos esenciales que componen los mismos, es decir, el hecho imponible, la alícuota, los sujetos alcanzados y las exenciones". Es por eso que hoy el cuerpo legislativo dará luz verde a este beneficio fiscal que favorecerá a decenas de empresas y que afectará la recaudación impositiva municipal, ya muy golpeada por la semiparalización de la actividad económica a raíz del aislamiento obligatorio dispuesto por el Gobierno nacional a raíz de la pandemia del coronavirus.