En las agencias de quiniela volvieron a recibir apuestas Locales 14 de mayo de 2020 Redacción Por A partir de un decreto municipal, las agencias de la ciudad retomaron la actividad. Por otra parte, comerciantes recibieron al Secretario de Comercio de la provincia al que le plantearon el difícil momento que atraviesa el sector y la imperiosa necesidad de generar soluciones.

FOTO LA OPINION A TRABAJAR. Un apostador ingresa a Quiniela San Diego. FOTO CCIRR FUNCIONARIO. Aviano se entrevistó con comerciantes rafaelinos.

Más de 2.500 agencias de quiniela de la provincia de Santa Fe quedaron habilitadas desde ayer para volver a recibir apuestas luego de la autorización dispuesta por el Gobierno nacional y a la que adhirió la administración de Omar Perotti primero y la Municipalidad de Rafaela posteriormente.

"Es una medida que estábamos esperando más de 6.000 familias que trabajamos, entre empleados y titulares, en las agencias. Nos era muy necesario volver a trabajar porque no estamos recibiendo ninguna ayuda oficial. Nuestro sector no tuvo acceso a los créditos ni tampoco al programa de Asistencia al Trabajo y la Producción. Ahora, con la reapertura, vamos a poder a enfrentar un poco mejor la parte económica pero siempre respetando los protocolos de salud y la distancia social. ", explicó ayer a este Diario Fernando Campo, de la agencia San Diego.

El intendente Luis Castellano firmó ayer el Decreto Nº 50.560 a partir del cual se regula la actividad de los permisionarios (agentes y subagentes) de la Caja de Asistencia Social - Lotería de Santa Fe exceptuados del aislamiento social, preventivo y obligatorio. En este sentido, establece que desde hoy, estos locales desarrollarán sus actividades con atención al público de lunes a sábado, en el horario de 8 a 19.

En el caso de la Agencia San Diego abrió ayer desde las 13 y hasta las 19. "Esta primera jornada se desarrolló con absoluta normalidad. Hubo clientes que volvieron al local para hacer sus apuestas. También tomamos por teléfono a los apostadores habituales" expresó Campo. Respecto a las primeras quinielas, ayer se efectuaron los sorteos de la de Entre Ríos, Santa Fe y Oro de Uruguay a partir de las 14 la matutina y desde las 17:30 las vespertinas, en tanto que a las 21 se llevaban a cabo los sorteos de las nocturnas. "Lotería nacional y las de Provincia de Buenos Aires comenzarían este jueves. También volvería el Quini 6", agregó el agenciero sobre sus expectativas para los próximos días.

Según el decreto firmado por Castellano, en las agencias de quinielas es "obligatorio el uso de los elementos de protección de nariz, boca y mentón y el distanciamiento social en las filas que se formen en el interior de los locales comerciales".



AVIANO EN RAFAELA

El secretario de Comercio Interior y Servicios de la Provincia, Juan Marcos Aviano, visitó ayer Rafaela para reunirse con el secretario de Producción, Empleo e Innovación del Municipio, Diego Peiretti y representantes del Centro Comercial e Industrial, que plantearon el difícil momento que atraviesa el sector y la imperiosa necesidad de generar una pronta respuesta.

En una recorrida por locales comerciales, se planteó que muchas empresas continuarán con graves inconvenientes económicos-financieros más allá de que hayan comenzado a operar, por lo que será clave seguir acordando esquemas de apoyo (fundamentalmente a las micro, pequeñas y medianas empresas).

Por otro lado, se generó consenso respecto a la posibilidad que tienen las empresas del sector gastronómico de operar de 13 a 18 hs de lunes a viernes y de 8 a 18 hs los sábados bajo la modalidad de retiro en puerta (y así complementar el formato puerta a puerta o delivery).

También se solicitó ir definiendo nuevas actividades y formatos de atención, para que sean permitidos a partir del jueves 21 de mayo (el miércoles 20 de mayo finalizan las 2 semanas de "prueba" que estableció el artículo 2do del decreto provincial N° 382/2020 para las localidades de más de 20.000 habitantes). En este sentido, se solicitaron diversas cuestiones:

-Extender el horario de atención hasta las 20 hs para el comercio minorista en general.

-Habilitar la atención al público desde las 8 hs. Caso contrario, que permitan el retiro en puerta (take away) de 8 a 13 hs.

-Que las empresas del sector gastronómico puedan operar los domingos, bajo modalidad de retiro en puerta.

-Otras actividades a analizar: servicio doméstico, complejos deportivos, agencias de viajes y turismo, jardines maternales, etc.

En otro orden, se reiteró pedido de apoyo para potenciar el trabajo de los Centros Comerciales a Cielo Abierto. Además, se analizó la situación de la cadena turística y de las agencias de viajes y turismo en particular. Según indicaron desde la CAVyT, las agencias de la ciudad se encuentran en emergencia y, lamentablemente, la actividad se verá restringida por varios meses más.

Por último, se evaluó la dinámica comercial que se observa desde el miércoles de la semana pasada cuando se habilitó la atención al público en los locales y establecimientos comerciales.

En representación del CCIRR participaron José Frana, Florencia Muriel, Guillermo Signorini, Sandra Patrono, Eduardo Tomassi (CAVyT), Silvina Imperiale (CAPHREBAR) y el director Ejecutivo, Iván Acosta.