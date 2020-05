Las farmacias se adaptaron a los tiempos de pandemia Locales 14 de mayo de 2020 Redacción Por Desde un primer momento fueron consideradas una actividad esencial y se encuentran prestando un servicio indispensable a toda la comunidad. Además tuvieron que acoplarse a ciertas exigencias para poder cuidar a los pacientes.

FOTO LA OPINION LEONARDO LEIGGENER. Como todos, las farmacias rediseñaron sus sistemas de atención.

El coronavirus impactó en cada una de las actividades, transformándolas en la mayoría de los casos, con el principal objetivo de proteger a la población. El presidente del Círculo de Farmacéuticos, Leonardo Leiggener (MP 4031), explicó que “ante esta situación que estamos viviendo tuvimos que generar una adaptación nueva en la forma de atender a nuestros pacientes, implementando nuevas herramientas, así como incorporando las recetas electrónicas de Pami para que los afiliados puedan tener la medicación diaria”.

Respecto a este último punto, Leiggener se refirió a cómo el adulto mayor se acopló a esta nueva modalidad y dijo que “es algo complejo porque al ser muy tecnológico hay muchos abuelos a los que les cuesta un poco más, pero nosotros siempre estamos brindándoles la mejor atención, incluso interviniendo para que el médico les pueda generar lo antes posible la receta para que no se queden sin los medicamentos que precisan diariamente”.

El farmacéutico confirmó la información que también brindó el Vacunatorio local, respecto a una mayor demanda de vacunas antigripales, sobre todo por parte de la población mayor de 65 años.

Leiggener dijo que hubo muchísima más demanda que otros años, esto hizo que por momentos estuvieran en falta y sin dosis para continuar con la vacunación. “Por ejemplo ahora no tenemos y estamos al aguardo de una nueva partida para darle continuidad al calendario de vacunación que dispuso Pami”.

A su vez el presidente del Círculo de Farmacéuticos indicó que en la actualidad, a diferencia de otras veces, no hay conflicto con Pami y los pagos se vienen realizando en tiempo y forma; solo a principio de año hubo una demora por un tema de transición con cambio de directivos pero luego de eso se normalizaron los pagos.



SIN FALTANTE DE INSUMOS

Sobre este tema que en el inicio de la pandemia generó dificultades, Leiggener manifestó que hoy están garantizados todos los elementos de prevención que solicita la población, tanto alcohol en gel, como barbijos y guantes.

Además contó que en un primer momento hubo mucha demanda de todos estos elementos, pero al día de hoy “la compra se ha estabilizado, no es el caos de cuando se anunció la cuarentena; nos hemos podido acomodar y conseguimos los insumos para poder cubrir los requerimientos”.

Por otra parte respecto a los precios, afirmó que se han mantenido, más allá de que en un primer momento temían que hubiera abusos ante esta delicada situación de emergencia. “Por suerte no se dio”.

Finalmente, Leiggener, como presidente del Colegio de Farmacéuticos, destacó el trabajo y dijo: “me gustaría mandar un saludo muy afectuoso a todos los colegas farmacéuticos, que hemos estado desde siempre en esta batalla. Un cálido saludo a todos los profesionales de la salud y el pedido de seguir cuidándonos juntos en esta cuarentena, porque es la única manera de que salgamos adelante”.