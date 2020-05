Faena de cabezas: una suba de 10 por ciento SUPLEMENTO RURAL 14 de mayo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Del último informe económico del sector emitido por parte de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina, se desprende que durante el mes pasado se faenó un número elevado de cabezas de hacienda vacuna.

Y según las cifras provisorias la faena ascendió a 1,182 millones de cabezas, superando en 10% los niveles de marzo 2020 y abril 2019.

El crecimiento de la faena total volvió a explicarse por una faena de machos que crece a mayor ritmo que la faena de hembras (algo que viene ocurriendo desde septiembre de 2019).

La participación de las hembras en la faena total, si bien todavía resultó elevada con respecto al rango compatible con el sostenimiento del stock bovino (48,6%), en abril de 2020 quedó 3,7 puntos porcentuales por debajo de abril de 2019.

Según un pormenorizado informe periodístico de TodoAgro, es importante destacar que la faena de machos continuó creciendo a mayor ritmo que la faena de hembras durante abril, algo que viene observándose desde septiembre del año pasado.

En cuanto al stock bovino, datos aportados por el CICCRA expresan que, al cierre de 2019 que publicó recientemente el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pescas, según las cifras oficiales, en diciembre del año pasado había 54,46 millones de cabezas de hacienda vacuna en la Argentina, es decir 547 mil cabezas menos que al cierre de 2018 (-1,0% anual).

Y en el caso de las hembras, se contabilizaron 38,26 millones de cabezas, lo que arrojó una caída de 774,7 mil cabezas en relación a un año antes (-2,0%). En particular, se contaron 22,99 millones de vacas, 560,6 mil menos que en diciembre de 2018 (-2,4%), y 15,275 millones de vaquillonas/terneras, o sea 214 mil menos que en doce meses antes (1,4%).

Si el rodeo de hembras se hubiera mantenido constante entre diciembre de 2018 y diciembre de 2019, la importancia de las hembras en la faena total no hubiera sido de 48,5%, como lo indican las estadísticas oficiales, sino que hubiera resultado de 3,1 puntos porcentuales inferior y se hubiera ubicado en 45,4%.



LO DEL PRIMER

CUATRIMESTRE

En el primer cuatrimestre del año la faena ascendió a 4,397 millones de cabezas. En comparación con enero-abril de 2019 la actividad frigorífica creció 4,4% (+184,0 mil cabezas).

En lo que respecta a la producción de carne vacuna, en abril se generaron 263 mil toneladas res con hueso (tn r/c/h), es decir 10,1% más que en abril de 2019. Este valor se estimó considerando un peso promedio en gancho de 223 kilogramos (-0,1% anual).

En el primer cuatrimestre de 2020 la producción ascendió a 983 mil tn r/c/h de carne vacuna, superando en 3,5% a lo producido en enero-abril de 2019.

Suponiendo que en abril se hayan enviado al exterior 50 mil tn r/c/h, en el primer cuatrimestre del año las exportaciones de carne vacuna habrían ascendido a 226,6 mil tn r/c/h, resultando 9,7% superiores a las certificadas en el mismo cuatrimestre de 2019 (+20,1 mil tn r/c/h). Del total producido, habrían representado 23,1% (+1,3 puntos porcentuales interanuales). En un escenario internacional muy complicado por la pandemia del covid-19, la reactivación de las compras chinas de carne vacuna constituyó un factor positivo para la industria frigorífica exportadora.

En tanto, al mercado interno se habrían volcado 756 mil tn r/c/h en el primer cuatrimestre del año. El mercado interno habría absorbido 76,9% del total producido en el período, 1,3 puntos porcentuales menos que en enero-abril del año pasado.

En abril de 2020 el consumo (aparente) per cápita de carne vacuna se ubicó en un promedio de 51,1 kg/año, tomando el promedio móvil de los últimos doce meses. En relación a abril de 2019 se observó una retracción de 5,0% (-2,7 kg/hab/año).



EXPORTACIONES

En el tercer mes del año, el reporte de CICCRA indica que se certificaron exportaciones de carne vacuna por un total de 40,2 mil toneladas peso producto (tn pp). Luego del "respiro" observado en los envíos al exterior durante febrero, en marzo se reactivaron y resultaron 22,6% mayores a los de marzo de 2019 (+7.400 tn pp).

Nuevamente, la recuperación se explicó totalmente por la dinámica de los embarques a China, que luego de caer 10,4% anual en febrero, crecieron 31,3% anual durante marzo.

A la caída de exportaciones a UE del 10% en marzo, se debe contemplar que seguramente abril reflejará una caída mayor a este destino dado que el complejo HORECA (Hotelería, Restaurantes y Catering) de la UE está prácticamente paralizado.

En este sentido, los importadores europeos solicitaron la suspensión temporal de envíos ya pactados. Por este motivo el novillo pesado ha perdido valor durante abril.

Las exportaciones registradas en marzo de 2020 fueron equivalentes a 59.263 toneladas res con hueso (tn r/c/h), volumen que se ubicó 20,2% por encima del exportado en el tercer mes del año pasado (+9,9 mil tn r/c/h).

En lo que respecta a la facturación por exportaciones de carne vacuna, en marzo ascendieron a 197,8 millones de dólares y superaron en 9,4% a los ingresos de enero-marzo de 2019 (+17,0 millones de dólares). El mayor volumen se vio compensado por un precio promedio 8,9% inferior, que se ubicó en 3.338 dólares por tn r/c/h.

En marzo de 2020 las exportaciones a China llegaron a 28.056 tn pp de carne vacuna, llegando a representar 68,7% del total exportado desde Argentina. Como ya se señaló más arriba, crecieron a un ritmo de 31,3% interanual (+6.689 tn pp). Como consecuencia de la gran crisis sanitaria que afectó a la producción porcina china, sus necesidades de importación de carne porcina y de carne vacuna seguirán siendo muy elevadas y ello explica la reactivación de los embarques, luego de las complicaciones logísticas que generó la pandemia del covid-19 en el arranque del año.

Cuando se considera el primer trimestre del año, las exportaciones de carne vacuna sumaron 116,7 mil tn pp y superaron en 18,0% a las registradas en enero-marzo del año pasado (+17,8 mil tn pp), constituyéndose en un nuevo máximo histórico.

Por estos embarques se generaron 601,3 millones de dólares en tres meses, es decir 18,6% más que en el mismo trimestre de 2019 (+94,3 millones de dólares). Al mayor volumen se sumó una levísima mejora del precio promedio, que pasó de 5.128 a 5.154 dólares por tn pp (+0,5% anual).



LA DINAMICA DE

LOS PRECIOS

En abril el Mercado de Liniers recibió 132,8 mil cabezas, el cuarto nivel más elevado de los últimos 10 años según datos relevados por la Cámara. En un escenario de cuarentena que complicó la comercialización, esto se tradujo en una caída del precio promedio de 7,2% mensual, que quedó ubicado en $ 75,4 por kilo vivo.

Esto anuló las subas de febrero y de marzo, con lo cual el precio promedio del kilo vivo se ubicó también 2,7% por debajo del cierre de 2019. No obstante lo cual, con relación a abril de 2018 (que fue cuando se desató la corrida hacia el dólar), el precio promedio de la hacienda acumuló un aumento de 172,2%.

Expresado en dólares estadounidenses, el precio de la hacienda en pie disminuyó 10,7% entre marzo y abril, quedando 16,1% por debajo del nivel alcanzado en abril de 2018.

Las vacas y los toros recuperaron el mes pasado parte del valor perdido en los tres meses previos, manteniéndose sus precios promedios aún por debajo de los niveles alcanzados en diciembre de 2019. En el caso de las vacas, la suba mensual fue de 2,5%, pero la caída entre puntas de 2020 fue de 5,7%.

En el caso de los toros, el valor mensual subió 1,1% en abril, reduciendo la caída acumulada en 2020 hasta 3,4%. Las demás categorías perdieron valor en abril, pero todavía acumulan subas entre diciembre de 2019 y abril de 2020. Las caídas del último mes fueron de 5,0% en novillos, de 3,0% en vaquillonas y novillitos, y de 4,2% en los MEJ.

También en abril (considerando las tres primeras semanas del mes) en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se registró una suba del precio promedio de los cortes de carne vacuna de casi 9% mensual. En el caso del pollo, el aumento fue de 7% mensual, y en los cortes porcinos el precio promedio registró una suba de casi 4% mensual. En términos relativos, el precio promedio de los cortes vacunos aumentó 1,3% frente al pollo y casi 5% frente al promedio de los precios de los cortes porcinos.

El precio promedio de la carne vacuna subió 8,0% respecto al nivel general del IPC. En el caso del pollo, la caída relativa se redujo a 5,8%. En lo que respecta al promedio de los precios de los cortes porcinos, se observó una suba de 6,4% con relación al nivel general del IPC.