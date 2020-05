Agro: respuestas del ministro Basterra SUPLEMENTO RURAL 14 de mayo de 2020 Redacción Por Durante un encuentro con senadores, el ministro de Agricultura de la Nación respondió todo tipo de preguntas, sobre temas variados.

FOTO ARCHIVO LUIS BASTERRA. Respondió consultas de los senadores.

En una reunión con los senadores miembros de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara Alta, Luis Basterra -ministro de Agricultura de la Nación- durante casi seis horas, se refirió a las acciones en el abordaje del Covid-19, y respondió preguntas sobre el Mercosur, derechos de exportación, agroecología y Junta Nacional de Granos.

También se expidió sobre tres leyes fundamentales para el sector: ley de semillas, aplicaciones y errante.

Luis Basterra comenzó explicando que la suba de los derechos de exportación "solo tuvo impacto en un cultivo" -la soja- y que el Poder Ejecutivo "decidió no aplicar el máximo previsto" para el resto de los cultivos, que llevaba a los commodities al tope del 15 por ciento y un 5% para las economías regionales del valor FOB.

Con respecto a la segmentación, prevista en la ley de Emergencia Económica, el ministro señaló que desarrollaron "un mecanismo que da un tratamiento diferencial a los pequeños productores hasta mil toneladas de producción", que va a permitir el recupero de los derechos de exportación de forma progresiva, de acuerdo al volumen de entrega.

De acuerdo a lo dado a conocer por Infocampo, luego de una breve referencia a los protocolos que emitieron desde el Ministerio para garantizar la provisión de alimento y que no cese el flujo de comercialización, el funcionario fue respondiendo las preguntas de los senadores.

Desde la oposición, cuestionaron el enfriamiento en las relaciones con el Mercosur y Luis Basterra respondió que, por el contrario, se profundizó la relación con Brasil, que permitió tener canales ágiles de comunicación y de ingreso de transporte internacional cuando irrumpió el Covid-19.

Y el ministro aseguró que "logramos rápidamente reunir al Consejo Agrario del Sur y desarrollar una agenda para no interrumpir el flujo de mercaderías entre nuestros países, aseguró.



POR UNAS LEY DE

APLICACIONES

Desde Juntos por el Cambio, el senador De Angeli (PRO-Entre Ríos) pidió por una ley de aplicaciones que considere el documento técnico de recomendaciones conjuntas del Ministerio de Agroindustria, Ambiente, Salud y Ciencia.

A su turno, el ministro señaló que las recomendaciones lamentablemente no se transformaron en "propuestas legislativas", y además apoyó un marco normativo para todos los sistemas, considerando la agroecología como uno de ellos, al mismo tiempo que anunció la creación de una Dirección Nacional de Agroecología, con rango dentro del Ministerio.

Con respecto a la ley de semillas, que también fue planteada como otra de las inquietudes de la oposición, Luis Basterra aseguró que era necesaria y trascendente, "pero no a cualquier precio", y que requería del apoyo de "una amplia base de consenso".



POR EL PROYECTO

DE SEMILLAS

Al referirse al trunco tratamiento del proyecto de semillas, debate que transitó como diputado nacional, Basterra argumentó que no fue apoyado por su bloque ya que no consideraba la edición génica y regulaba parte del sistema de Bolsatech -cobro de regalías-, sin reconocer el derecho del obtentor.

Y para cerrar concluyó sobre que "es un debate para el que estamos a disposición. Esto se resuelve con leyes, no con decisiones del Ejecutivo".



JUNTA NACIONAL

DE GRANOS

Dentro de la misma temática, varios senadores le consultaron por el proyecto de ley que crea la Junta Nacional de Granos, impulsado por la senadora García Larraburu (FDT-Río Negro), y Basterra hizo saber que "no está en nuestro foco un instituto de esta naturaleza, en estas circunstancias".



LEY WARRANTS

Y en términos de agenda legislativa, también le consultaron por la ley de Warrants, proyecto que obtuvo media sanción en 2019 y que está pendiente de sanción definitiva -el ministro presentó un proyecto en similares términos en Diputados-.

Por otra parte, en ministro Basterra valoró la iniciativa, que consideró como "una herramienta muy útil que permite desestacionalizar el precio", pero propuso incluir "la digitalización y democratizar el uso", para desburocratizar las solicitudes de warrants, como una propuesta de modificación.



RESPUESTA A TODO

LO CONSULTADO

Durante el encuentro, el ministro respondió todo tipo de preguntas: exportación de cerdos, agricultura familiar, cuota Hilton, cueros, precios de la carne, tabaco, bioetanol, olivos, prórroga de la emergencia frutícola, vitivinicultura, conflictos en la libre circulación, energía para riego eléctrico, jugos, algodón, hidrovías, zafra azucarera, financiamiento del Senasa e Inta, presupuesto Minagri y créditos del BNA.Agro