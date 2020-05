Antes del invierno: el manejo del rodeo, y la ejecución de positivo plan sanitario SUPLEMENTO RURAL 14 de mayo de 2020 Redacción Por El INTA sugirió aprovechar los meses de otoño para generar reservas de alimento, bajando la carga animal en el campo, y hacer tareas de control sanitario del rodeo, sobre todo en destete y recría.

Técnicos del INTA Colonia Benítez recomiendan planificar el manejo del rodeo durante los meses de otoño y ejecutar el plan sanitario adecuado para cada establecimiento.

"Con el apoyo y asesoramiento técnico, la previsión de actividades minimiza la incertidumbre y permite prepararse mejor para reducir pérdidas significativas", advirtieron los especialistas.

Frente al invierno que viene, una de las alternativas para compensar la falta de pasto y generar reservas de alimento es bajar la carga animal en el campo eliminando categorías improductivas (vacas vacías o de descarte).

También el destete es una herramienta para cuidar el recurso forrajero, debido a que permite reducir los requerimientos de los vientres y que mejore su condición corporal.

"Las tareas que llevemos adelante eficientemente en este momento definirán los resultados de nuestro próximo servicio", reconoció José Rosello, especialista en producción animal subtropical del INTA, en diálogo con Infocampo, y recomendó hacer los destetes lo más pronto posible si aún no se realizaron, con el objetivo de bajar los requerimientos de los vientres.



UN DIAGNOSTICO

DE GESTACION

Además, el extensionista sugirió efectuar el diagnóstico de gestación (tacto) para la clasificación de la preñez (por edad gestacional) y de la condición corporal de las vacas de cría. “Esto permitirá descartar vientres improductivos o vacíos (descargar el campo) y clasificar las vacas", explicó el investigador.

De igual modo, Rosello propuso hacer un inventario de alimentos disponibles en el campo y presupuestarlo, de acuerdo con las condiciones predominantes, para cubrir los requerimientos de las categorías más críticas: vaquillas de 1° y 2° año, vacas preñez cabeza con condición corporal menor a 4 y vacas de 2° servicio.

Asimismo, recomendó planificar rotaciones de potreros con el objetivo de aprovechar algún rebrote de otoño y adquirir alimento "concentrado" (fuente de proteínas) y fibra para la recría. Y resaltó la posibilidad de recorrer los potreros y reparar todo el circuito de agua y de divisiones (alambrados).



MANEJO SANITARIO

En relación con la salud animal, Victoria Rossner, investigadora del INTA, sugirió aprovechar los meses de otoño para hacer tareas de control sanitario del rodeo, sobre todo en las categorías de destete y recría que son las más vulnerables. Y aclaró que "antes de la entrada al invierno es el momento oportuno para dejar los lotes preparados".

En esta línea, la investigadora, que trabaja en el grupo de Producción Animal en ganadería bovina, alentó la aplicación de las vacunas obligatorias del plan nacional de vacunación de fiebre aftosa y brucelosis, debido a que mantienen al país con un estatus sanitario internacional y además la brucelosis solo se aplica en esta campaña.

Asimismo, recomendó aplicar la vacuna triple costridial (o mancha) en los destetes con un refuerzo a los 30 días y la vacuna contra carbunclo, que puede ser aplicada junto con la de aftosa.

También debe considerarse la aplicación de la vacuna contra rabia paresiante en zonas endémicas y de cobre inyectable en campos con deficiencia.

Como complemento, Rossner advirtió la necesidad de aplicar antiparasitarios internos en categorías menores de dos años antes del invierno y controlar la carga de garrapatas (con garrapaticidas) en animales que presenten cargas altas de parásitos. Esto último, a su vez, evita la transmisión de enfermedades y aparición de bicheras.



LAS VACUNAS Y LOS

ANTIPARASITARIOS

La investigadora sugirió realizar las aplicaciones de vacunas y antiparasitarios cuando los animales “pasan por la manga”, junto con las tareas de ordenamiento de rodeo del establecimiento (destete, descarte de vacas vacías, por ejemplo).

"Para lograrlo, es necesario tener programado el trabajo de antemano y contar con todos los elementos anticipadamente", detalló.

No obstante, Rossner recordó que no existe un plan sanitario único para el manejo de la hacienda y, por lo tanto, “cada establecimiento debe contar con uno adecuado a su situación y avalado por el profesional veterinario".