Cooperativa Guillermo Lehmann: renunció tesorero del Consejo de Administración SUPLEMENTO RURAL 14 de mayo de 2020 Redacción Por La Cooperativa Guillermo Lehmann emitió un comunicado oficial en referencia a hechos que circulan en toda la región, y que involucrarían a una persona que integró el Consejo de Administración de la entidad.

La decisión fue tomada en el marco de una reunión de comisión directiva de la entidad que se realizó en la jornada del pasado martes.

En el escrito al que tuvo acceso la prensa, se señala que ante versiones que han circulado por estos días en redes sociales y algunos medios de comunicación, acerca de un hecho relacionado con la Cooperativa Agrícola Ganadera Ltda. Guillermo Lehmann, el Consejo de Administración de la entidad hace saber a sus asociados y al público en general lo siguiente:

a) En la planta de acopio de la localidad de Pilar, uno de nuestros funcionarios detectó una irregularidad en un comprobante respaldatorio de un ingreso de granos, del cual resultaba una cantidad de kilogramos de soja superior a la efectivamente descargada por parte de un productor socio de la institución, que hasta ese momento ocupaba el cargo de tesorero del Consejo de Administración de esta Cooperativa.

b) Detectado el hecho, el ingreso del cereal al sistema de gestión administrativa se concretó por los kilos correctos, por lo que no hubo daño económico alguno para la institución. Desmentimos terminantemente cualquiera de las cifras exorbitantes vertidas maliciosamente a la opinión pública.

c) Conforme a las normas de conducta de la Cooperativa, dicha irregularidad representó un conflicto ético que derivó en la renuncia a su cargo por parte del entonces tesorero del Consejo de Administración.

d) Con motivos de este hecho, han aparecido imágenes y textos injuriosos y agraviantes hacia integrantes del Consejo de Administración, la Sindicatura, la Gerencia y algunos de nuestros funcionarios. Lamentamos y repudiamos enérgicamente las manifestaciones vertidas en las redes sociales, al tiempo que acompañamos a cada uno de ellos y a sus respectivas familias en estas circunstancias tan adversas.

e) Valoramos contar en nuestro staff con personas íntegras, que defiendan la verdad y cumplan debidamente con sus obligaciones, para así seguir dando garantía de confianza a nuestros asociados, sin apartarnos de la conducta que nos guió durante 69 años.

Ratificamos el rumbo de la gestión que nos ha posicionado como referentes de los negocios agropecuarios de más de 3.400 productores de una amplia región, en el marco de los valores que no sólo pregonamos sino que practicamos diariamente, y agradecemos las muestras de apoyo y reconocimiento recibidas en torno a este desafortunado y fugaz episodio.