Live Nation suspendió sus shows hasta 2021 Información General 14 de mayo de 2020 Redacción Por Resta saber qué sucederá con las entradas para los conciertos en la argentina.

BUENOS AIRES, 14 (NA). - La empresa productora de conciertos Live Nation anunció la suspensión de todos sus shows hasta el año próximo a "escala mundial", con motivo de la pandemia de coronavirus, y aún resta saber qué sucederá con las entradas para los conciertos que estaban previstos en la Argentina, como el Lollapalooza o los recitales de Metallica y Kiss.

Se espera que a la brevedad la compañía de origen estadounidense, cuyo representante en la Argentina es Diego Finkelstein -titular de la firma DF Entertainment-, confirme qué ocurrirá con los tickets y eventualmente también con la devolución del dinero a quienes compraron localidades para los recitales de este año aquí en el país.

En este sentido, en la Argentina, el festival Lollapalooza está programado para fines de noviembre próximo, del 27 al 29 de ese mes en el Hipódromo de San Isidro, con la presencia de Travis Scott, The Strokes y Guns N´ Roses, entre otras bandas y artistas, después de que se aplazara por el avance del coronavirus: se iba a realizar en marzo pasado.

La pandemia ya había ocasionado que el concierto del grupo de thrash metal estadounidense Metallica, previsto originalmente para el 18 de abril con entradas agotadas en el Campo Argentino de Polo, fuera reprogramado también para el 4 de diciembre próximo en el Hipódromo de San Isidro.

En tanto, Live Nation también había anunciado la presencia en Buenos Aires del cantante británico Harry Styles, el 11 y 12 de diciembre de este año en el Club Hípico Argentino de la Capital Federal, en tanto el grupo de rock pesado estadounidense Kiss se iba a presentar el próximo 21 de noviembre en la Costanera Sur porteña.

El show de Kiss, en el marco de su gira de despedida "End Of The Road World Tour", también fue reprogramado a causa de la emergencia sanitaria global, dado que originalmente se había anunciado para el 9 de mayo en el Campo Argentino de Polo, en el barrio de Palermo.

Informaciones provenientes de Estados Unidos dieron cuenta en las últimas horas de la decisión del presidente y CEO de Live Nation, Michael Rapino, de postergar hasta 2021 la reanudación de los conciertos que organiza la compañía a "escala mundial", tras una reunión con inversores y socios.