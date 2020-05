Reinvención del espectáculo Información General 14 de mayo de 2020 Redacción Por El proceso de transformación digital llegó a la fuerza al negocio del entretenimiento. Nunca el teatro tuvo tantos espectadores como en estas semanas, ni los artistas populares tantos espectadores online. Cómo cambiará el sector en tiempos de distancia social.

Por Carlos Mazalan*



La música, el baile, el humor y cualquier disciplina del arte son espacios de sanación para la gente y necesitamos acelerar el proceso de transformación digital para que los artistas encuentren la nueva forma de monetizar su talento.

Hoy, que estamos encontrándonos con nuevos ciber-hábitos por el aislamiento social obligatorio, surgen nuevos espacios y hay que explorarlos, generando “encuentros mágicos” entre los artistas y su público.

Me siento parte de la nueva generación de e-productores de EnterTechMent y e-spectáculos. Creo que es el momento de la e-producción. Hace años hablo de EnterTechMent como una palabra que reúne los conceptos de Entretenimiento + Tecnología + Mentoring de artistas. Es un concepto, el de pensar integrar soluciones como si fuera un sistema, que no es otra cosa que un conjunto de elementos que se relacionan para lograr un objetivo en común. La tecnología para comunicar, para interactuar, para llegar al público, pero también embebida en el mismo espectáculo y como parte intrínseca de él. Y no se refiere a vivir experiencias inmersivas ni de realidad aumentada necesariamente, sino transitar un camino donde lo digital y lo real no tengan diferencias.

Pero todo cambió con la pandemia y la imposibilidad de mantener encuentros masivos. Una de las consecuencias que dejará el encierro forzado por la pandemia son los cambios o incorporación de nuevos hábitos.

Ya no todo será como era y lo que llegó está para quedarse. En las últimas semanas no solo vimos como Travis Scott lanzó su música con un show con millones de participantes inmersos en Fornite, los conciertos digitales de la orquesta filarmónica de Berlín, el show al aire libre con los espectadores escuchando un concierto en vivo por FM en la modalidad autocine, o disfrutar las mejores obras teatrales del Paseo La Plaza Online (según informaron superaron el millón de espectadores en unas semanas), el Teatro Nacional Cervantes o Teatrix, la plataforma argentina de teatro on demand que creció más del 200% en época de cuarentena y reprodujo más de 150 mil horas de streaming en el mes de abril

Todos dicen que la experiencia es buena, pero se preguntan ¿cómo monetizarlas?

Me permito recordar la respuesta de Eric Schmidt cuando era CEO de GOOGLE y habían comprado Youtube. Le preguntaron cómo iban a ganar plata. La respuesta fue simple: “Nosotros construimos estadios. Cuando se llena de gente vemos cómo monetizar”.

Claramente el gigante tenía tiempo para aguantar que el estadio se llene. Pero de alguna forma u otra, hoy el estadio se va llenando con el cambio de hábitos. Creo que por más que en un tiempo volvamos a salir y acortar las distancias, lo que estamos aprehendiendo va a quedar y deberíamos capitalizarlo. Buscar generar nuevas experiencias.

Quizá los teatros no vendan solo platea y pullman y puedan sumar una ventana virtual y en vivo para quienes deseen disfrutarlo en forma remota. Incluso la nueva modalidad de Platea VIP (Platea Interactiva Virtual). La que estrenamos el 16 de mayo con un show de humor de Alejandro Gardinetti dedicado a los argentinos que quieran disfrutarlo alrededor del mundo, y no solo en un teatro de la calle Corrientes.

Al igual que los medios de comunicación se están reinventando constantemente, el mundo del espectáculo también lo hará y los nuevos perfiles de los profesionales y productores, tendrá que tener nuevos componentes y conocimientos extendidos.

Quienes se han desarrollado en el sector tecnológico comprenden que lo único constante es el cambio y que el nuevo mundo se construye en Beta, paso a paso, colaborando, cooperando y que se puede competir sin destruir. Simplemente comprendiendo el significado amplio de la palabra EcoSistema

Y más allá de nuevos desarrollos tecnológicos, creo que los espectáculos pueden tener una nueva dimensión. Claramente es importante tener calidad de contenidos y cantidad de espectadores, pero ahora podemos sumar la calidez en los espacios virtuales y acercarnos al público con nuevos formatos.

Para ello, será fundamental el desarrollo de nuevos roles que comprendan como capitalizar estos cambios repentinos de consumo. El e-Productor de espectáculos, como el e-Manager de artistas, debe tener claro que ya no son necesarios los castings, ni depender de terceros para llegar necesariamente a las audiencias. Los artistas en forma individual o sus obras, deben trascender la frontera física, construir relaciones de largo plazo con sus audiencias y cuidarlas como lo hace una marca con sus clientes.

Es una nueva actitud, una nueva visión, una gran oportunidad donde el único que tiene el poder de decir si es bueno o no y es aceptado o no, lo tiene la gente.



