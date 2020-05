"Hay que evitar viajar a donde hay circulación comunitaria" Locales 14 de mayo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

A la fase de la cuarentena que se inició este lunes 11 de mayo, se la adjetivó como cuarentena administrada, atenuada, flexible, gradualista, segmentada, prudente, inteligente, exagerada, light...en definitiva una cuarentena en donde el grado de eficacia en los resultados que se obtengan respecto a la pandemia, dependerá de la conducta de cada uno de nosotros.

Si bien todas las autoridades sanitarias tanto nacionales, como provinciales y locales insisten en la importancia de no relajarse, sabiendo que la pandemia no ha desaparecido y que por el contrario todavía el pronóstico es incierto, la gente comenzó por diferentes motivos a circular mucho más y a creer de algún modo que la normalidad ha regresado.

Desde la Coordinación de Epidemiología de la Región de Salud, manifiestan la importancia de tener en cuenta ciertas cuestiones claves para evitar que la circulación comunitaria del Covid-19 esté en Rafaela.

Es importante señalar que la población debe evitar viajar a Buenos Aires, Rosario, Córdoba o Chaco, salvo por razones impostergables, ya que allí hay libre circulación del virus y por ende este puede ser un factor de transmisión a tener en cuenta al momento de retornar a la ciudad. Viajar a cualquiera de estos lugares equivale a lo mismo que ocurría cuando alguien regresaba del exterior, donde de manera inmediata esa persona debe aislarse y ser monitoreado por 14 días.

Algunos referentes de la salud que hoy están abocados a trabajar en la contención de la pandemia, manifiestan la preocupación por observar ciertas conductas que encienden la luz de alerta, ya que hay muchos rafaelinos que suponen que lo peor ya pasó, se reúnen con grupos de amigos o familiares más allá de las restricciones que siguen vigentes y por si esto no alcanzara, están viajando a áreas en donde la transmisión del virus es comunitaria.

Ademán al conversar con distintos médicos, la conclusión es la misma: la gente no es consciente de que con mucho esfuerzo se ha llegado a esta fase donde hoy no hay nuevos casos circulando, y por eso entiende que no hay peligro circulando, pero no es así.

El coordinador de Epidemiología, Dr. Roberto Vitaloni es claro al precisar que “las relaciones humanas están buenísimas, pero guardemos todas esas energías para cuando estén habilitadas las reuniones porque hoy nadie tiene permitido ningún tipo de encuentro fuera del grupo de convivientes. Si no permitimos acompañar a los familiares en un entierro, o no hay un velatorio, mucho menos puede haber reuniones sociales donde las distancias sanitarias no existen”.