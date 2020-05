La Provincia se mantiene sin nuevos casos de coronavirus Locales 14 de mayo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Mientras a nivel nacional continúa en ascenso la cantidad de casos positivos de coronavirus, en la provincia de Santa Fe no se reportaron nuevos casos según lo presentado anoche por el Ministerio de Salud: desde hace una semana la cifra de contagios se congeló en 244, de los cuales 21 corresponden a Rafaela.

De los casos atendidos y estudiados en la provincia un total de 197 son pacientes confirmados no activos (previamente pacientes con criterio de alta), por lo que quedan 47 aún como positivos.

La Dirección Provincial de Epidemiología indicó que de los 244 casos, 238 fueron atendidos y estudiados en la provincia y 6 fuera de la misma, pero de pacientes con residencia habitual en Santa Fe (1 estudiado en Córdoba, 1 en provincia de Buenos Aires, 2 en CABA y 2 en Mendoza). "Hasta la fecha se registran un total de tres fallecidos para la provincia. Un paciente continúa internado en cuidados intensivos, sin necesidad de asistencia respiratoria mecánica. El resto de los pacientes presenta una evolución favorable, algunos son internados sólo con la finalidad de asegurar el aislamiento" indicó el informe de situación epidemiológica.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia se registraron 6.274 notificaciones de las cuales 5.854 fueron descartadas y 176 continúan en estudio.

Respecto a Rafaela, se destaca que el número de casos positivos en la ciudad se estancó en 21. En lo que va del mes de mayo, se destaca que 27 personas a los que se hizo el hisopado tuvieron un resultado negativo en los estudios (desde el inicio de la pandemia ya son 124). Todavía hay 8 casos bajo análisis.



PLASMA

Por otra parte, el Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos (CUDAIO), a través del área de Hemoterapia, informó que la provincia de Santa Fe fue convocada por autoridades nacionales a participar en el protocolo de investigación que se utilizará en el contexto del “Ensayo Clínico Nacional para evaluar seguridad y eficacia del plasma de convalecientes en el tratamiento de enfermos por COVID-19”.

La coordinadora del área, Dra. Andrea Acosta, detalló que “el plan de trabajo se articula con la Dirección de Epidemiología de la provincia para la selección y seguimiento de pacientes recuperados, quienes serán convocados a donar plasma por aféresis en los efectores designados: los Hospitales Clemente Álvarez de Rosario, Iturraspe de Santa Fe y Eva Perón de Granadero Baigorria”.

Asimismo, el CUDAIO tendrá, entre otras responsabilidades, la obtención del plasma, su procesamiento y resguardo en el Centro Regional de Hemoterapia de Rosario, su distribución hacia centros de tratamiento establecidos por el Ministerio y el seguimiento con hemovigilancia del producto obtenido.

En un comunicado oficial del Ministerio de Salud de la Nación se indicó que “el fundamento del ensayo clínico y tal como están orientadas varias de las experiencias internacionales es ver de qué manera el uso del plasma, en la etapa inicial del paciente con COVID-19 que está internado y que no está todavía en terapia intensiva, evita la progresión de la patología respiratoria y que ese paciente ingrese a terapia respiratoria con respirador artificial”.

El plan estratégico para regular el uso terapéutico de plasma de pacientes convalecientes de COVID-19 se creó el mes pasado a través de la resolución 783 de dicho Ministerio.