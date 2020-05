Las complicaciones en el ascenso Deportes 14 de mayo de 2020 Redacción Por Elencos del ascenso argentino advierten sobre problemas diferentes a los clubes de primera división para el regreso del fútbol.

Los dirigentes de los clubes del ascenso advirtieron ayer sobre complicaciones diferentes a las de las instituciones de primera división para el regreso del fútbol en medio de la pandemia de coronavirus.

Maximiliano Ambrosio, presidente de Atlas, equipo que milita en la primera D, manifestó que "es una realidad que los equipos del ascenso tienen menos recursos y posibilidades que los de primera", por lo que va a ser "más difícil" sobrellevar la reanudación de las competencias.

En la misma línea se expresó Gabriel Farías, vicepresidente segundo y entrenador de Central Ballester, de la misma categoría: "Es muy complicado por las dimensiones de los vestuarios, es muy difícil mantener las distancias que se recomienda en estos caso para evitar los contagios".

"Yo imagino las ganas de los chicos de querer entrenar y jugar, pero hay que darnos cuenta que la situación está complicada y que el tema deportivo pasa a segundo plano. Si se da, que sea bajo los controles y los protocolos que se deben tener", señaló Javier Gómez, mandamás de Claypole.

Por su parte, el vicepresidente de Deportivo Merlo, de la Primera C, consideró que "los clubes no están en condiciones sanitarias para empezar a practicar".

Hernando Politano, presidente de Ituzaingó, aseguró que acatarán "las órdenes que bajen del Gobierno y de AFA.

"En nuestra categoría hay muchos jugadores que vienen viajando, no todos tiene vehículos. Pero hay que esperar la línea que bajen y el protocolo que hay que llevar a cabo", dijo.

En Sacachispas, el mandatario Roberto Larrosa opinó:"No estoy de acuerdo con volver a los entrenamientos porque no estamos preparados como los clubes de primera. Lo mejor sería armar un protocolo más allá del que mandó Conmebol, que es imposible para el ascenso".

"Me parece que volver a entrenar no va de la mano con la realidad, creo que hay otras prioridades. No sé si hoy nosotros estamos capacitados para tener un plantel con ciertos requerimientos como los que se piden para que no haya contagios, ni riesgo", sostuvo Maximiliano Levy, presidente de Almirante Brown, club de la B Metropolitana.