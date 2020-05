"Por la inseguridad" Deportes 14 de mayo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 14 (NA). - Maximiliano Biancucchi, primo de Lionel Messi, aseguró que si no fuera "por la inseguridad" el futbolista del Barcelona de España estaría jugando en Argentina, ya que es reconocido su deseo de vestir la camiseta de Newell`s.

"Leo (Messi) tiene mucho amor por la Argentina, la gente nunca lo termina de entender. Si no fuese por la inseguridad, no tengo ninguna duda que jugaría en Argentina, eso es lo único que pueda afectar a la hora de volver", afirmó Biancucchi.

En declaraciones al programa "Ataque Futbolero", Biancucchi calificó de "muy complicado" la opción de ver a Lionel Messi luciendo la camiseta de Newell`s, en gran medida por cuestiones de seguridad.

Biancucchi, quien actualmente representa futbolistas y antes jugó en Brasil y Paraguay, reconoció que su deseo también es verlo a su primo en el club "leproso".

"Es mi sueño poder verlo a Leo en Newell`s, pero lo veo complicado. Es difícil, imaginate que Messi juegue un clásico, los nenes tienen que ir a la escuela... La ciudad es un infierno", sentenció.

Messi, de 32 años, hizo toda su carrera en el Barcelona de España, y si bien su idea es jugar alguna vez en el fútbol argentino, también dejó evidencias que era complicado poder terminar jugando en el rojinegro.

Al recordar cómo era Messi de chico, Biancucchi dijo "en el barrio Leo jugaba con nosotros, éramos más grandes que él, y nos decían 'loco sácalo porque lo vamos a matar'. Le querían pegar, pero se la aguantaba. Cuando él tenía ocho o nueve, yo me levantaba los sábados temprano para verlo jugar, hacia cosas impresionantes. No lo podía creer".