La condición indispensable para que vuelvan las copas Deportes 14 de mayo de 2020 Redacción Por "Libre tránsito entre todos los países", así lo aseguró Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, con el foco en la reanudación de la Libertadores y la Sudamericana.

FOTO ARCHIVO DOMÍNGUEZ. / Si se da el libre tránsito entre los países volverían las Copas.

Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, indicó que hay una condición indispensable para que las ediciones 2020 de la Copa Libertadores y la Sudamericana puedan reanudarse: la posibilidad de circulación para los planteles.

"Para que vuelvan debe haber libre tránsito entre todos los países", destacó en diálogo con Radio La Red el mandamás del ente continental, quien este miércoles tuvo una reunión con representantes de las diez naciones afiliadas para avanzar con el reinicio una vez que la pandemia de coronavirus pueda contenerse.

Al mismo tiempo, no quiso poner plazos pero agregó: "Por la información que tenemos somos optimistas que en un tiempo prudencial vamos a estar jugando nuevamente, próximamente algunas ciudades estarán abriendo sus aeropuertos. Hay tiempo para terminar las copas y si necesitamos enero lo vamos a utilizar".

Sobre esta cuestión y para resguardar la salud de los involucrados, el dirigente paraguayo contó: "Estamos trabajando en un protocolo para que, si se llega a reanudar el fútbol en los diferentes países, también se puedan jugar la Libertadores y la Sudamericana".

Por otra parte, Domínguez reafirmó que las sedes elegidas para los partidos definitorios siguen en pie para cuando puedan disputarse. "Las finales serán en el Maracaná (Río de Janeiro) y el Kempes (Córdoba), no tenemos plan B", apuntó.

A su vez, reveló que el Mundial de Clubes de Qatar en 2020, con una plaza para el campeón de la Libertadores, es una incógnita de cara a diciembre. "Creo que en este momento FIFA tiene todo suspendido lo que tenía programado para este año", explicó.



EL PEDIDO A FIFA

Domínguez, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, expresó que por ahora se mantendrá la forma de clasificación a la Copa del Mundo de Qatar 2022 mediante las Eliminatorias, pero solicitó que la FIFA esté dispuesta a modificar el calendario de ser necesario.

"El formato no está en duda, lo que pedimos es que, en caso de necesitar, nos den más fechas en el calendario para poder llevarlo adelante", manifestó el dirigente paraguayo en diálogo con Radio La Red, donde a su vez explicó que el tema depende de la entidad que comanda Gianni Infantino.

El camino de los diez países en busca de una plaza en el máximo torneo del fútbol mundial iba a comenzar durante la última semana de marzo. Sin embargo, el avance de la pandemia en el continente se disparó entre dos y tres semanas antes y la pelota dejó de rodar.

La Selección Argentina iba a comenzar su camino en La Bombonera y sin Lionel Messi, suspendido por una fecha, frente a Ecuador, mientras que luego le tocaba visitar a Bolivia en la altura de La Paz. El técnico Lionel Scaloni ya había publicado la convocatoria.

Al mismo tiempo, Domínguez le pegó a la FIFA por las variantes temporales en el reglamento. "Una modificación tan importante como la que se hizo de los cinco cambios por partido hay que llevarla a un debate. No estoy de acuerdo con las formas, faltaron consultas a especialistas", enfatizó.