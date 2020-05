Pastore, sin vueltas Deportes 14 de mayo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Javier Pastore está actualmente en la Roma de Italia, con dos años más de contrato por delante, pero no anduvo con vueltas a la hora de elegir en dónde quiere terminar su carrera: Talleres de Córdoba, el club que lo formó y donde apenas disputó cinco partidos en la temporada 2006/07.

Así lo confesó en el canal oficial de la T, aún ante un hipotético interés futuro de River o Boca: "Pueden pasar dos cosas, que te llame Gallardo o Riquelme, quienes en mi posición, cuando yo era joven, eran ídolos. Seguramente sería difícil responder rápido, pero si te soy sincero a mí me gustaría terminar estos dos años acá en la Roma y si tengo que volver a Argentina sería en Talleres, no regresaría a otro club".

Luego, consultado sobre la posibilidad de retornar Huracán, club al que alguna vez dijo que le gustaría volver, explicó: "En Huracán fue un campeonato tan lindo -en referencia al subcampeonato del Clausura 2009-, tan hermoso, que pude jugar y demostrar y siento el afecto y el cariño de la gente y yo siento lo mismo que ellos. Es algo muy lindo lo que se creó, en cambio en Talleres no tengo nada de esto. No tengo tres partidos seguidos jugados, no tengo el trato con el hincha y es algo que me gustaría sentir".