Convocan al fiscal Vigo a la Legislatura Policiales 14 de mayo de 2020

La Comisión de Acuerdos del Poder Legislativo de Santa Fe ha citado para la próxima semana al fiscal regional Dr. Diego Vigo del Ministerio Público de la Acusación – Circunscripción Judicial 5a.-, a los fines que brinde precisiones sobre los últimos hechos delictivos acaecidos en las ciudades de Sunchales y Frontera, que brinde además detalle de las investigaciones y explique las actuaciones de las fiscales adjuntas Lorena Korakis y Gabriela Lema en distintos hechos delictivos generados en las referidas ciudades, por los cuales dichas funcionarias judiciales han sido cuestionadas en su accionar al frente de numerosas causas.

Incluso en un petitorio difundido el domingo último en la masiva marcha sunchalense se pidió por escrito a las autoridades a quienes se dirigía el documento: al intendente municipal Gonzalo Toselli, a los Concejales de Sunchales, al diputado Pablo Pinotti y al senador Alcides Calvo, "el juicio político a las fiscales Lorena Korakis y Gabriela Lema".



OTRAS VOCES

Cabe recordar que cuando este Diario se refirió a este tema en la edición del lunes último, apenas concluidas las marchas en Frontera y Sunchales, y más allá del petitorio entregado en Sunchales -según fuentes judiciales reservadas petitorio que no llevaba firma alguna, es decir no estaba firmado por nadie- se mencionó lo que sigue.

Aunque era de esperar una declaración por parte de la Fiscalía Regional N° 5 Rafaela, la cual no respondió de manera institucional, hasta ahora; surge de la observación de las medidas cautelares logradas en Tribunales, que “algunos vecinos de Sunchales piden «juicio político» a las dos fiscales que obtuvieron más prisiones preventivas... ¿no es llamativo?”, se preguntó una fuente acostumbrada a los vaivenes en los pasillos judiciales locales.