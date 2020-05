Intervienen la Unidad Regional I de Policía Policiales 14 de mayo de 2020 Redacción Por Reemplazan a toda la plana mayor de la Jefatura de Policía del departamento La Capital. La medida también abarca a las autoridades del Comando Radioeléctrico.

Por José Curiotto (*). - A partir de la detección de una serie de irregularidades que continuarán bajo investigación, el ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain, dispuso intervenir la Unidad Regional I de la Policía de Santa Fe, con asiento en el Departamento La Capital.

De esta manera, ordenó el apartamiento del comisario mayor Daniel Filchel en la Jefatura y dispuso que sea reemplazado por Marcela Muñoz, quien hasta ahora se desempeñó al frente del área de Gestión Judicial de la Policía.

Daniel Filchel había asumido en la UR I a principios de enero de este año y venía de cumplir funciones en el departamento Las Colonias.

La intervención no sólo incluye el apartamiento de Filchel, sino también de toda la plana mayor de la URI y de las autoridades departamentales del Comando Radioeléctrico.

Oficialmente se informó que la decisión se toma, en primer lugar, luego de una sucesión de acontecimientos de conocimiento público institucionales y judiciales que involucran a dependencias operacionales y administrativas, así como a su personal, de la mencionada Unidad Regional.



RAZONES DE

UNA DECISION

Entre otros eventos, vale resaltar los allanamientos producidos el pasado 1° de mayo en el Comando Radioeléctrico de la ciudad de Santa Fe y otras dependencias de la Unidad por parte de la Fiscalía de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación.

Asimismo, se han producido una sucesión de hechos delictivos de carácter violento en la jurisdicción, ocurridos luego de la declaración de la emergencia sanitaria por el brote de Covid-19, en la que también se detectó inacción y falta de anoticiamiento al MPA por parte de efectivos policiales sobre hechos puntuales.

No es menor tampoco el incidente ocurrido entre dos miembros de la institución policial, en la que se investiga una presunta privación ilegítima de la libertad, amenaza agravada y tentativa de homicidio por parte del entonces Jefe de la Agrupación Unidades de Orden Público de la Unidad Regional I.

El 19 de abril pasado, Aire Digital informaba sobre un insólito episodio entre el jefe de Orden Público y otro policía que ocupó el mismo cargo de alto rango. El primero de ellos se dirigió a la ciudad de Rincón donde vive el otro policía para reclamarle por temas personales y el hecho terminó en un verdadero escándalo.

Lo llevó unos kilómetros sobre la ruta 1 hasta que tras un forcejeo, la víctima pudo quitarles las llaves de la camioneta, el cargador del arma y escapar.

Luego realizó la denuncia en la sección de Judiciales de la Policía por amenazas, privación ilegítima de la libertad y tentativa de homicidio. El agresor por su parte se presentó espontáneamente en la UR I y el espisodio comenzó a ser investigado.

Otro de los argumentos esgrimidos desde el Ministerio de Seguridad para descabezar a la cúpula de la UR I pasa por las evasiones de detenidos alojados en comisarías y subcomisarías de la jurisdicción ocurridas en los meses de marzo y abril.

"Lo descripto da cuenta de una situación de desorden de la Unidad Regional I, que se ha acentuado en los últimos dos meses, generando la imperiosa necesidad de abordar de forma urgente la cuestión, de manera de restablecer el normal funcionamiento y, además, a fin de obtener un cabal conocimiento del estado de situación no sólo en lo relativo al despliegue operativo sino también a los órganos de administración de la Unidad, determinando la necesidad de un remedio institucional a través de la figura de la intervención", se plantea desde el Ministerio de Seguridad. (* periodista de Aire de Santa Fe).