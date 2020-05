Javier Castrilli: el árbitro que se hizo respetar y odiar en el fútbol argentino Deportes 14 de mayo de 2020 Redacción Por "Maradona empieza a señalar los incidentes, con la policía tirando gases, los bomberos tirando agua fría en una noche gélida, y me señalaba a mí. Señalaba a los incidentes, y me señalaba a mí. Yo lo interpreto como una incitación a la violencia y procedo a expulsarlo", recordó durante la entrevista Javier Castrilli.

Javier Castrilli, histórico ex árbitro del fútbol argentino, recordó dos de los partidos que le generaron más problemas en toda su carrera profesional: el River 0 - Newell's 5 (del Torneo Clausura 1992) y el Vélez 5 - Boca 1 (del Clausura 1996).

En el primero de ellos, que se disputó en el estadio Monumental, expulsó a cuatro futbolistas del "millonario". Por eso, el equipo que dirigía Marcelo Bielsa goleó sin problemas en Núñez.

"Ese partido es histórico por donde se lo mire", recuerda el ex árbitro.

"Los jugadores de River me protestaban cada fallo. Y el disparador fue un lateral en la mitad de la cancha. Oscar Acosta genera una falta en ataque con los brazos hacia atrás haciendo palanca. Cobré y él me insultó. Era un partido en el que se jugaba buena parte del campeonato, y lo expulsé. Se me vinieron todos los jugadores a protestar pero Rivarola, que también jugaba en River, venía de haber jugado en Cipolletti de Río Negro y me conocía de haberlo dirigido en otras categorías regionales y de ascenso. Y él agarraba a sus compañeros para advertirles que yo los iba a echar. Vino 'Pipa' Jorge Higuaín, echando espuma por la boca, y me dice '¡Javier, te estoy hablando bien! ¿Por qué lo echaste?'. Le dije 'porque me dijo cagón'. El miró al cielo y me dijo '¿Y por eso lo echaste?'. Allí vi que por detrás de Higuaín se asomó (Angel) Comizzo, el arquero, y me gritó 'nos estás arruinando el campeonato'. Saqué la tarjeta amarilla y veo que él baja la vista para mirar el color de la tarjeta, me aplaudió y me insultó, así que le saqué la roja, y allí vino (Fabián) Basualdo, el lateral, a decirme que 'nos viniste a cagar el partido' y también lo expulsé. Las tres expulsiones fueron por falta de respeto, no por protestar. Al día siguiente, todos los medios dijeron que yo los expulsé por protestar. Todo eso fue en la primera parte, que terminó 0-0 y Newell's, el equipo de Bielsa, que luego fue campeón, tenía tres jugadores de más", agregó.

Además, aseguró que Daniel Passarella, entonces DT del "Millo", también lo insultó y por eso lo expulsó. Encima, el técnico estaba en el camino del árbitro al vestuario, aunque a él no le preocupó: "El que estaba mal ubicado era él. Yo no tenía nada que esconder. La cancha era Irak, Afganistán. Arrancaban las butacas que eran de madera y me las tiraban. Pero cuando empezó el segundo tiempo, miro al banco y estaba Passarella, así que tuve que parar el juego. Porque es en esos momentos de gran tensión que el entorno se cree que uno tiene la cabeza en otro lado y en las cuestiones finitas para desapercibido. Al poco tiempo, expulsé a Higuaín por una falta violenta y River quedó con 7 y Newell's le hizo los cinco goles".

Por otra parte, recordó el histórico encuentro entre Vélez y Boca en el "José Amalfitani", que terminó con la recordada discusión con Diego Maradona en medio del campo de juego. "Todo fue por el gol de Vélez. Ese fue el disparador. Ese debió ser un partido testigo para el uso del VAR. Porque ese partido no solo consagró una injusticia, convalidó una instancia que nunca se pudo comprobar, que la pelota traspasó la línea del arco de Boca y yo, a ras del piso y fuera del área, menos; pero el asistente lo vio como gol", explicó.

Boca, que contaba con Diego y con Claudio Caniggia, iba ganando por 1-0. En un momento, el asistente le avisa que Carlos Navarro Montoya saca la pelota desde adentro del arco y él convalida el gol, lo que generó el enojo del plantel "xeneize".

"Ahí yo creo que se rompe el equilibrio y ahí Boca se desconcentra y se va del partido y en lugar de jugar contra Vélez, comenzó a jugar contra las decisiones del árbitro y hasta inconscientemente, a cometer faltas estúpidas como un penal, un tiro libre al borde del área, sumado al antagonismo que tenían José Luis Chilavert, que le hizo dos goles en el mismo partido, y Navarro Montoya. Los jugadores de Boca estaban fuera de sí, me trataban de loco, comenzaron las expulsiones y la respuesta del público de Boca fue de más violencia, rompiendo el alambrado, pretendiendo entrar al campo de juego y en el medio de ese contexto tremendo, en una distancia de 7-8 metros, viniendo hacia mí, Maradona empieza a señalar los incidentes, con la policía tirando gases, los bomberos tirando agua fría en una noche gélida, y me señalaba a mí. Señalaba a los incidentes, y me señalaba a mí. Yo lo interpreto como una incitación a la violencia y procedo a expulsarlo. Automático. Cuando yo saco la tarjeta roja y voy hacia él veo que él ve la tarjeta roja y automáticamente se da media vuelta y se va. Yo le muestro la tarjeta y me voy para la mitad de la cancha. Y en ese momento, siento las luces encendidas, y un grupo importante de personas y en el medio de ellas, ante las cámaras, estaba Maradona, que venía, supuestamente, a pedirme explicaciones cuando él sabía que estaba expulsado y el motivo", aseguró.

En ese momento, Castrilli decidió "no responder ningún tipo de interrogatorio por considerar que las respuestas ya eran obvias, conocidas, y provocar una respuesta que podía generar interpretaciones después". Luego, recuerda que Diego se dirigió a él "blasfemando y diciendo de todo". A pesar de todo, guarda cierto respeto por él. "Siendo sincero, el trato de él conmigo siempre fue respetuoso. Siempre se dirigió a mí diciéndome 'maestro'. Es decir, yo no tuve de él un trato ni descortés ni irrespetuoso hasta ese partido ante Vélez", dijo.

Por último, el árbitro aseguró que River quiso llevarlo a juicio "por 3 millones de dólares por lucro cesante", por "los daños que le había generado" en el duelo con Newell's y reveló que esos dos partidos arrastraron presiones dirigenciales.

"Con los años, Grondona me contó que tanto en ese partido, como en el que Vélez le ganó a Boca, los presidentes de River (Alfredo Dávicce) como de Boca (Mauricio Macri) fueron a pedirle mi cabeza. Pero Grondona tuvo una conducta irreprochable", sentenció. (Fuente: Infobae).