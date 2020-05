Se presentó el nuevo Jefe de Policía a la Mesa de Coordinación de Seguridad

La Mesa de Coordinación Institucional de Seguridad se reunió en la mañana de este martes en la Municipalidad de Rafaela. Participaron del encuentro, el Intendente Luis Castellano; el senador Alcides Calvo; el jefe de Gabinete y Modernización, Marcos Corach; el secretario de Prevención en Seguridad, Maximiliano Postovit; el secretario de Gestión Social de la Seguridad de la Provincia, Jorge Lagna; el presidente del Concejo, Germán Bottero; y el Jefe de la Unidad Regional V de Policía, Claudio Romano.



SEGURIDAD EN RAFAELA

Y EN EL DEPARTAMENTO

El intendente expresó que se trató de “una reunión de conocimiento con el nuevo jefe de Policía, de plantearles cuál es la realidad de la seguridad en Rafaela y lógicamente el senador Calvo le habló de la realidad del departamento. Pero fundamentalmente, se habló del trabajo que venimos haciendo en el que se había avanzado mucho, se ha avanzado mucho en esta nueva etapa y no queremos retroceder”.

Además, Castellano indicó: “La pandemia nos ha puesto de alguna manera un paréntesis en todo el proceso que veníamos haciendo con la Policía de Acción Táctica, con la Policía Comunitaria, con la coordinación del Comando Unificado, con el tema de lavacoches, allanamientos. Es una serie de acciones en temas de seguridad que queremos seguir impulsando porque esto es un asunto que con la pandemia se puede llegar a acelerar mucho como consecuencia, en algunos sectores, de necesidades crecientes”.

“Estamos entusiasmados para seguir adelante, pero fundamentalmente para seguir avanzando en todo este proceso de trabajo coordinado con las instituciones. Y también coordinar con la Justicia, con las otras fuerzas de seguridad, porque esto es un problema que tiene un nivel altísimo de complejidad y sabemos que las soluciones no son sencillas. Me parece que el diálogo es una parte fundamental para todo esto”; puntualizó el intendente.



MAS ENCUENTROS

A su turno, el senador Alcides Calvo manifestó que “efectuamos un análisis de la situación a nivel departamental y que tiene un amplio rebote hacia la Justicia. En los últimos días han acontecido hechos delictivos muy preocupantes en las ciudades de Sunchales y Frontera, que nos hacen advertir acerca de la pospandemia, o de esta flexibilización que estamos teniendo en estos últimos días, donde los delitos se comienzan a incrementar. En este aspecto me parecen muy importante estas reuniones para coordinar las fuerzas locales y provinciales en cada una de las localidades del departamento”.

El senador adelantó que la semana que viene mantendrán otro encuentro “a fin de seguir avanzando por una mejor seguridad. Y además trataremos de charlar con autoridades judiciales para que también la justicia se afiance y las comunidades puedan vivir y transitar tranquilo en la vía pública y vivir en paz”.



CONTROLES ESTRICTOS

El secretario de Gestión Social de la Seguridad de Santa Fe, Jorge Lagna, se refirió a los controles que se están llevando adelante en la Provincia: “Con la apertura de la economía y las industrias, los controles tienen que apuntar a los ingresos de las ciudades. El gobernador Omar Perotti tomó la decisión de instruir a la Agencia de Seguridad Vial y al Ministerio de Seguridad para que los controles sean muy estrictos en las zonas fronterizas; es decir, en las zonas interprovinciales, sobre todo con Buenos Aires y el gran Buenos Aires, Chaco y Córdoba. Se han desplegado 124 controles y se han reforzado esas líneas interprovinciales. Esto es en beneficio de todas las localidades”.