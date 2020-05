Un récord de 285 casos positivos y cinco fallecidos en nuestro país

BUENOS AIRES, 13 (NA). - Cinco personas fallecieron en las últimas 24 horas en la Ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Córdoba, Chaco y Buenos Aires y 285 nuevos casos de pacientes con coronavirus se confirmaron ayer en un día récord, por lo que la cifra de contagiados con el virus en el país asciende a 6.563 y las víctimas fatales son ya 319, según informó el Ministerio de Salud de la Nación.

De acuerdo con lo expresado por la cartera sanitaria, murieron cinco personas: tres hombres, uno de 82 años, residente en Córdoba; otro de 55, de la provincia de Buenos Aires; y uno de 87, de la Capital Federal; en tanto que fallecieron una mujer de 85 años, de Chaco; y otra de 100, de la provincia de Buenos Aires.

En el reporte diario, el Ministerio de Salud informó que la tasa de mortalidad en el país es de 13,9 cada millón de habitantes, que 170 pacientes permanecían internados en terapia intensiva y que 1.862 personas fueron dadas de alta: 1.445 de ellas en forma definitiva.

En tanto, se confirmó que del total de pacientes acumulados hasta el lunes por la noche, el 75 por ciento correspondía al área metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

En la Ciudad de Buenos Aires se reportaron este martes 188 nuevos casos, mientras que el total desde el inicio del brote era de 2.286; en tanto, en territorio bonaerense se acumulaban 2.236, con 80 casos que se sumaron ayer.

Las restantes provincias que reportaron casos en la jornada de la víspera son: Córdoba (3), Chaco (10), Corrientes (1), Mendoza (1), Río Negro (1) y Salta (1).

La edad promedio de los fallecidos se mantenía hasta ayer en 76 años y el 60 por ciento eran hombres, en tanto que del total de infectados, los varones representaban el 50,3 por ciento y la edad media era de 41 años.

La cantidad de testeos por reacción de polimerasa (PCR) era de 87.547, de los cuales 2.389 se realizaron en las últimas 24 horas.

En ese contexto la tasa de esa práctica era de 1.929 por millón de habitantes, con un 8.66 por ciento de positividad, lo que representaba un leve aumento de ese índice con respecto a las últimas semanas y un quiebre en su continúo descenso.

De todos los casos registrados hasta el momento, 932 (14,8%) son importados, 2.802 (44,6%) son contactos estrechos de casos confirmados, 1.835 (29,2%) son de circulación comunitaria, mientras que el resto se encuentra en investigación epidemiológica.



NO SE PAGARON

El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza, aseguró que el Gobierno "no pagó un peso" por los tests rápidos, los cuales indicó que fueron donados por un grupo de empresarios, en tanto que respaldó su uso y nivel de efectividad.

"Hay que explicarle bien a la gente de qué se tratan los tests que han generado esta discusión", remarcó el funcionario nacional.

Sobre la eficacia de los test, indicó que son pruebas para uso "epidemiológico y no de diagnóstico", es decir, se usan para comprobar cómo está actuando la enfermedad en zonas de aglomeración.

"Todos los tests tienen limitaciones. Estos detectan el 80 por ciento de los casos. Ese número es un muy buen valor", remarcó el ministro.