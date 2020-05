Fernández: "hagan una contraoferta razonable" Nacionales 13 de mayo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO NA ALBERTO FERNANDEZ. Reiteró que nuestro país "quiere negociar".

BUENOS AIRES, 13 (NA). - El presidente Alberto Fernández advirtió ayer que "se equivocan" quienes creen que la Argentina no quiere negociar por la deuda, y pidió a los acreedores hacer una "contraoferta razonable" para poder analizarla.

"Los que piensan que nosotros no queremos negociar, se equivocan. Lo que no queremos es comprometernos a una deuda que no podemos pagar", argumentó el jefe de Estado.

Fernández puntualizó: "hemos hecho una oferta, esa es la oferta que podemos hacer. Si hay una contraoferta, cuéntenmela, porque no la conozco".

"Si hay una contraoferta razonable, no tengo ningún empacho en verla", remarcó.

En medio de una pulseada con los grandes fondos de inversión que rechazaron la oferta de renegociación, Fernández señaló: "por favor, hagan una contraoferta y, a partir de eso, veremos de qué se trata. Mientras no la haya, no va a haber modificación en nuestra propuesta".

"La decisión es comprometerse en la medida en que la Argentina pueda pagar sin que ese costo signifique más postergación para el pueblo", afirmó.

En medio de duras negociaciones, el mandatario remarcó: "a mí me manda el pueblo y yo hice campaña diciendo que iba a hacer lo necesario para que la deuda no se pague con más hambre de los argentinos. Esta vez no la pagan los jubilados, los sectores más postergados, el sector pyme".

"Vamos a pagar en la medida en que podemos y en esos términos nos vamos a comprometer", insistió.

Al defender la oferta realizada por la Argentina, señaló: "lo que los acreedores deben entender es que no significa una pérdida para ellos, sino que ganen menos".

"Que se queden tranquilos porque lo que estamos ofreciendo vamos a poder cumplirlo y es lo que debería preocuparles", enfatizó.

Respecto del Fondo Monetario Internacional, destacó que con el organismo se está "trabajando muy bien. He sido muy crítico y la sensación que tengo es que quieren una conducción técnica y razonable. Es gente que lee con sentido común la economía".