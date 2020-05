Construcción de una estrategia compartida se amplía con la mirada de los gremios docentes Locales 13 de mayo de 2020 Redacción Por La ministra de Educación, Adriana Cantero, valoró el diálogo sostenido por videoconferencia. Se generaron intercambios acerca de cómo trabajar y cuidar el vínculo pedagógico en tiempos de pandemia.

FOTO PRENSA GOBERNACION DIALOGO. Adriana Cantero encabezó una reunión con representantes de los gremios.

La ministra de la Educación, Adriana Cantero, encabezó el jueves pasado una reunión con los representantes de los gremios docentes: de Amsafe, Sonia Alesso y Adriana Monteverde; de Sadop Santa Fe, Pedro Bayugar; de Sadop Rosario, Martín Lucero; de Uda, Sergio Romero; y Amet, Ernesto Cepeda. El objetivo fue “informarles algunas resoluciones sobre el calendario escolar”.

“Además –afirmó Cantero- los hemos invitado a jornadas institucionales virtuales, donde vamos a ir construyendo juntos los criterios de valoración de este período de enseñanza a distancia y las alternativas didácticas de cómo mejorar un vínculo pedagógico que intenta sostener la relación de los chicos con los aprendizajes escolares. Así como también ir buscando alternativas para pensar cómo sería el día que volvamos al espacio físico”.

“Ellos nos han hecho saber en algunos acuerdos y desacuerdos. También nos han pedido algunas reuniones técnicas para especificar más, por ejemplo, los dispositivos de secundaria y de superior.Además,insistieron en el reclamo de ver cuándo se puede retomar la paritaria. En términos generales, fue una conversación que pudimos mantener donde presentamos formalmente los cuadernillos de trabajo, que mañana se los vamos a presentar a toda la comunidad santafesina”.

Por su parte, el secretario de Educación, Víctor Debloc, detalló que “consideramos los puntos de vista que transmitieron los delegados gremiales. En general, hay una coincidencia muy importante en seguir aprendiendo en casa, que no se ha hecho pausa del sistema presencial”. “Es un dispositivo a distancia que se hace en la casa y que no pretendemos que los papás sean maestros ni tampoco estamos abusando de una tarea inconmensurable con los docentes.Al contrario, ellos reconocieron que no estamos saturando de exigencias, hay circulares que vamos comunicando las decisiones que se van tomando, porque hay un calendario que nos va encorsetando y que estaba pensado para la presencialidad”, agregó.

Asimismo, Debloc reconoció que “la línea del ministerio es trabajar por la calidad progresivamente, dos horas de trabajo por día, porque no se pueden trasladar cinco horas del turno escolar a la casa, e hicimos una valoración compartida del esfuerzo de los educadores para estar a la altura de las circunstancias para un tiempo que es muy difícil estar a la altura de las circunstancias”.

Por último, la secretaria de Trabajo Territorial, Rosario Cristiani, sostuvo que “en las mesas territoriales educativas que se llevaron a cabo en el mes de febrero pudimos tener un mapeo de toda la situación de la provincia. Cuando comenzó el aislamiento preventivo, social y obligatorio, pusimos a disposición los resultados, lo pudimos compartir con ellos también, con estos dispositivos virtuales o a distancia. Fue una invitación a que ellos conozcan los resultados y podamos trabajar juntos, en función de ese diagnóstico para las próximas líneas de acción a mediano plazo”.