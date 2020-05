Marcada preocupación de representantes de gimnasios Deportes 13 de mayo de 2020 Redacción Por El lunes tuvieron una reunión con el Intendente y funcionarios.

FOTO ARCHIVO DECLARACION./"Siempre manifestamos nuestra necesidad de abrir, pero no a cualquier precio", expresaron desde la Comisión que los agrupa.

El día lunes se realizó una reunión virtual entre representantes de la Asociación de Gimnasios de la ciudad de Rafaela, que se conformó en este período de crisis y nuclea a 50 de estos espacios cerrados dedicados a la actividad física, con el intendente Luis Castellano, el Subsecretario de Deportes Ignacio Podio y el Subsecretario de Salud, Martín Racca.

En el mencionado grupo hay una variedad de actividades "de salud", como lo recalcan. Se trata de musculación, baile, yoga, pilates, gimnasia y circo. "Hay 150 familias que trabajan y viven de esto. Por nosotros pasan 12.000 personas que realizan actividad física, siendo una de las patas de la actividad física en Rafaela junto con la deportiva. Fuimos los primeros en cerrar, seguimos cerrados, tuvimos que salir a alquilar nuestro capital, a ver de qué manera podíamos llegar virtualmente", manifestó Ariel Saccone, uno de los voceros y que formó parte de la reunión junto a Cecilia Strada y Hugo Monge.

Luego acotó que "Obviamente esta situación generó apenas un ingreso aproximado de un 25 por ciento en relación al habitual, que en la mayoría de los casos no llega ni siquiera a cubrir los gastos. La situación es muy crítica, desde un primer momento nos estuvimos organizando en la Comisión elevando una nota al municipio con un protocolo que confeccionamos acorde a este panorama y luego de un largo camino de trabajo pudimos reunirnos el lunes".

A modo de balance del diálogo, Saccone manifestó que "le planteamos la realidad del sector y ellos nos plantearon la realidad de la ciudad. Pero nosotros siempre manifestamos nuestra necesidad de abrir, pero no a cualquier precio. Sino que sea una ayuda en la vuelta a la actividad física en Rafaela, para que nuestros alumnos puedan volver a hacer actividad física y que nosotros podamos volver a trabajar".

El Profe expresó que hubo comprensión desde el municipio, en el sentido que "propusieron trabajar el protocolo para hacerlo mas completo e iniciar un camino que nos permita, si bien sabemos que a nivel nacional no estamos permitidos, plantearlo como una excepción a nivel provincial. Se va a presentar nuestro pedido de apertura al Comité de Emergencia a cargo de Alcides Calvo, para que pueda darse lo más pronto posible. Entienden, que de volver la actividad física en Rafaela, será en primer lugar en gimnasios con protocolo".

Por último, aportando mayores datos a la preocupante realidad por esta Pandemia, evidenció que "somos un sector que hace dos meses que no trabaja y probablemente por un mes no podamos volver. Están empezando a cerrar gimnasios y es muy preocupante".