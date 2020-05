“Urge un plan para Rafaela y la Provincia”

La seguridad volvió a reaparecer en escena, luego del desplazamiento del Jefe de la URV Hernán Ferrero y a partir de varios hechos consecutivos que por un momento corrieron a la pandemia de la primera plana.

Desde la Unión Cívica Radical de Rafaela manifestaron el más enérgico rechazo al modo en que el gobierno provincial y local aborda la problemática de la inseguridad; y al mismo tiempo le exigieron al gobernador Omar Perotti y al intendente Luis Castellano que inmediatamente pongan “manos a la obra” y “ejecuten de manera seria y responsable un plan de acción contra el delito”.

“Es de público conocimiento la ola de crímenes en todo el territorio provincial. Nuestra ciudad y el Departamento Castellanos no son ajenos a ello y para conocer esta situación, quien no lo padeció en carne propia, le basta con repasar diariamente el aumento del número de hechos delictivos en Rafaela, Sunchales, Frontera, Humberto Primo, entre otras localidades”, precisa un comunicado.

Y agrega: “homicidios, robos, hurtos, motines, asaltos, etc. pareciera lo habitual en nuestra provincia. Situación ésta a la que los rafaelinos no podemos ni debemos acostumbrarnos. Consideramos que existe un alto grado de desidia e improvisación por parte del gobierno local y provincial en el tratamiento de este delicado tema. Hace unas semanas escuchábamos en un noticiero de la ciudad de Buenos Aires al Ministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Saín, manifestando en tono vulgar y burlón que se encontraba en Buenos Aires huyendo de la inseguridad de nuestra provincia. Hace pocos días el flamante jefe de la Unidad Regional V de Policía, Claudio Romano, manifestó en un medio local que se enteró pasado el mediodía que a la tarde de ese mismo día asumiría como jefe de la policía del Departamento Castellanos y que, además, no conocía Rafaela, su cabecera”

El documento finaliza enfatizando que “pareciera que Omar Perotti y Luis Castellano se han olvidado lo que en su rol de candidatos reprochaban al gobierno provincial saliente sin admitir, además, que la situación de inseguridad ha empeorado sustancialmente durante su gestión. Por todo ello le solicitamos al intendente Luis Castellano y al gobernador Omar Perotti que presten la debida atención al tema ejecutando, en virtud de sus competencias, un verdadero plan contra la inseguridad; claro está: sin improvisaciones”.