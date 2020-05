El uso del barbijo en Rafaela continúa siendo obligatorio

La Municipalidad recuerda a la ciudadanía la obligatoriedad del uso del barbijo o tapabocas como medida de protección.

La misma fue establecida para Rafaela desde el 15 de abril por Decreto Nº 50.523, con carácter preventivo y social, para todas las personas que circulen por la ciudad, quedando exceptuadas de tal obligación, únicamente, aquellas comprendidas en el colectivo de trastorno del espectro autista y las que por motivos de salud, debidamente justificados, tengan contraindicado su uso.

En esta etapa de la cuarentena donde comienzan a flexibilizarse actividades económicas y, en consecuencia, se produce una mayor circulación de vehículos y personas, la utilización de este elemento de protección junto a las demás medidas de higiene, como el lavado de manos, y el distanciamiento social, resulta fundamental.

El subsecretario de Salud del municipio, Martín Racca, manifestó que el barbijo o tapaboca "apunta a disminuir los riesgos de contagio".

Además, comentó que "puede haber un paciente infectado usando un barbijo y una persona sana. En ese caso, protege parcialmente al sano pero no evita el contagio sino que lo disminuye. Ahora, si ambas personas usan el barbijo disminuye aún más la posibilidad de contagio". "El objetivo es disminuir la transmisión del virus porque, cuando haya circulación viral, no podremos saber quién estará enfermo y quién no, ya que una persona asintomática puede transmitirla", explicó.