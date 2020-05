Entrega de bolsones alimentarios Locales 13 de mayo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

A partir de este miércoles, la Municipalidad de Rafaela realizará una nueva entrega del bolsón de alimentos en el marco de la Asistencia Alimentaria ante la emergencia sanitaria. Considerando las recomendaciones de distanciamiento y aislamiento social, la modalidad será descentralizada y según la terminación del número de documento del titular del beneficio. El horario de la entrega será de 8 a 12:30. De ese modo, el calendario queda constituido de la siguiente manera: el miércoles 13 de mayo lo podrán retirar los documentos finalizados en 0, 1 y 2; el jueves 14, documentos finalizados en 3, 4 y 5; y el viernes 15, los documentos finalizados en 6, 7, 8 y 9. Se continuará entregando en tres lugares distribuidos en distintos sectores de la ciudad y de acuerdo a los domicilios particulares: El Hongo del Club Ferro para los barrios situados al Oeste de la Ruta Nacional 34; la Oficina de Asistencia (Santos Vega 435) para los barrios ubicados al Este de la Ruta 34 y al Sur de bulevar Roca y avenida Santa Fe; y la Sociedad Rural para los barrios comprendidos al Este de la Ruta 34 y al Norte de bulevar Roca y avenida Santa Fe. Recordemos que para poder acceder a este beneficio que implementa el Estado local para ayudar a las familias a paliar la compleja situación, los requisitos son: No ser beneficiario de la Tarjeta Alimentar, no tener un empleo formal y no recibir las viandas que se retiran en el comedor San Agustín (CIC, Barranquitas y 2 de Abril). Se solicita que, para preservar las condiciones establecidas por la emergencia sanitaria, solo asista un integrante del grupo familiar, con documento nacional de identidad, y que respete el cuadrante asignado de acuerdo a su domicilio.



TARJETA ALIMENTAR

En tanto, el gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Desarrollo Social, retomó este lunes los operativos de entrega de la Tarjeta Alimentar, para completar la cantidad originalmente prevista, luego de la suspensión por la pandemia de coronavirus. El ministro de Desarrollo Social, Danilo Capitani, destacó que "las tarjetas vienen cargadas con los montos de marzo y abril y el refuerzo extra de abril, de esta manera las familias no perderán los recursos de los meses anteriores". “Completar la entrega de las Tarjetas AlimentAR era una de las tareas pendientes que nos preocupaba porque es una herramienta muy buena para mejorar la nutrición de quienes más lo necesitan", agregó el titular de la cartera de Desarrollo Social. "En esta pandemia aplicamos todas las posibilidades a nuestro alcance para fortalecer, sobre todo, a los sectores más vulnerables. De esta forma vamos completando esta ayuda social que alcanza en total a 110.000 familias en la provincia”, amplió Capitani. La operatoria debió ser modificada para cumplir con las instrucciones de resguardo sanitario tanto de las personas que trabajan en los operativos como también de los titulares de tarjeta que van a retirarlas. Así también se dispuso un estricto cronograma horario donde los plásticos son entregados en cada localidad en un lapso de tiempo. Los operativos iniciaron este lunes en Bigand, Bombal, Alcorta, Pavón Arriba, Máximo Paz, Santa Teresa, Peyrano, Sargento Cabral, Gral Gelly, Juan B. Molina, Cepeda y La Vanguardia; en el sur provincial; y en las ciudades de Tostado y Reconquista, donde por la cantidad de tarjetas, la entrega continuará este jueves. La modalidad continuará hasta finalizar la entrega de las 30.000 tarjetas que restan, del total de 110.000 plásticos previstos originalmente en la provincia de Santa Fe.