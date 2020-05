Paula Pareto y su optimismo

BUENOS AIRES, 13 (NA) - La campeona olímpica en judo y médica traumatóloga, Paula Pareto, pronosticó ayer que "el sistema de salud no colapsará" en la Argentina por la pandemia de coronavirus, aunque remarcó la intención de "estar bien preparados" para las complicaciones que puedan surgir.

"Es inevitable que los pacientes lleguen, pero tenemos fe en que los casos no aumentarán tanto como en otros países y que el sistema de salud no colapsará. Queremos estar bien preparados, la idea es poder ayudar si nos necesitan el día de mañana", manifestó Pareto en declaraciones al sitio oficial del Comité Olímpico Argentino (COA).

En cuanto a su situación particular, la "Peque" señaló: "Aunque los médicos ortopédicos no estemos actualmente en la primera línea, también somos parte del equipo de salud que está enfrentando esta pandemia antes que nadie, y ayudaremos donde sea necesario".

La judoca de 34 años se refirió a los entrenamientos de los deportistas en medio de la cuarentena: "No soy una entrenadora personal, pero la clave para mí es hacer cosas diferentes cada día para no aburrirme", concluyó. Pareto estaba en el continente europeo en el marco de su preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio, en Japón, que finalmente fueron postergados, cuando se desató la pandemia y tuvo que retornar al país.

La bonaerense, nacida en San Fernando, hizo la cuarentena al llegar a la Argentina y, al finalizar, retornó a su puesto en el Hospital Melchor Posse de San Isidro.