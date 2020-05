“Separadas” no volverá a la pantalla de El Trece Sociales 13 de mayo de 2020 Redacción Por La ficción de Polka se emitió por última vez el 19 de marzo y estaba pensado su regreso para cuando terminara el confinamiento por el COVID-19, sin embargo no continuarán las grabaciones.

FOTO D.BATALLAN// ACTRICES./ El elenco femenino de la tira.

Los televidentes siempre esperan un final feliz para sus ficciones favoritas, aunque a veces no terminan como ellos pretenden. Es más, a veces, las historias ni siquiera tienen un final. Es el caso de Separadas, la tira que El Trece emitía de lunes a jueves a las 21:30, que dejó de emitirse el 19 de marzo, un día antes de que el presidente, Alberto Fernández, decretara la cuarentena total en la República Argentina. Si bien estaba previsto que en algún momento regresaran las grabaciones para seguir al aire, esta tarde la productora Polka decidió ponerle punto final.

Según pudo saber Teleshow, esta tarde la producción le comunicó la noticia al elenco de la tira, que estaba compuesto por Celeste Cid, Marcela Kloosterboer, Agustina Cherri, Mónica Antonópulos, Julieta Zylberberg, Gimena Accardi y Julieta Nair Calvo, Mariano Martínez, Sebastián Estevanez, Ludovico Di Santo, Maxi Iglesias, Victorio D’Alessandro, Andrés Gil, Iair Said y la participación especial de Viviana Saccone.

En una entrevista con Teleshow el 20 de marzo Julieta Zylberberg, una de las protagonistas, dijo: “Soy una ciudadana más de este mundo y estamos atravesando un momento muy difícil. Siento que nuestro presidente (Alberto Fernández) tomó una media espectacular, en un buen momento, cuando todavía, aparentemente, estamos a tiempo de frenar un poco esto”.

La actriz, madre de Luis Ernesto, de ocho años, se mostró en esos días muy preocupada por el avance del coronavirus y dejó en claro que iba a cumplir con la cuarentena dispuesta por las autoridades. “Estoy asustada, alerta, encerrada. Y eso se extiende a todos los campos posibles de nuestras vidas. Nuestros hijos están sin colegio, no podemos ver a nuestros amigos ni a nadie, no debemos ir al trabajo si no es indispensable. Básicamente, es eso lo que podemos hacer cada uno de nosotros”.

Hasta hace pocos días en la pantalla de El Trece se emitían distintas promociones de la ficción en las que se las veía a las protagonistas hablando por videollamada sobre las dificultades que plantea la cuarentena.

“Esto es un embole”, dice Paula (Zylberberg) en la videollamada. “Yo estoy igual, comiendo todo el día”, asegura Martina (Cid). Luego, le preguntan a Romina (Cherri) cómo está la calle. “Bien, pero evidentemente hay gente que no entiende que no puede salir”, responde la agente de Policía. “¡Y metelos en cana, vos que podés!”, grita Paula.

“Chicas, no sean exageradas, al final es la casa de cada una, hay muchas cosas que hacer en la casa. Las quiero a ver ustedes con dos hijos adolescentes, están encerrados matando zombies”, agrega Clara (Antonópulos). “Qué pesada con los chicos, ya se les va a pasar”, responde Martina. Luego, todas dicen que se extrañan mucho y finaliza la comunicación.

Separadas, que narraba las historias de vida de siete mujeres con personalidades diferentes, tuvo el 19 de marzo, en lo que ahora se convirtió en su último capítulo, la participación especial como invitado de Adrián Suar, el gerente de Programación de El Trece y fundador de Polka, la productora de esta ficción.

Un día antes la productora le comunicó a los televidentes que la tira entraba en un intervalo, aunque se mantenía la esperanza de que volverían en un breve o mediano plazo. “Tenemos que entender que son tiempos difíciles y que ahora más que nunca tenemos que estar separados pero juntos”. Claro, en ese entonces nadie imaginaba aun que la cuarentena duraría más de dos semanas. O más de meses, como sucedería finalmente.

La tira dirigida por Martín Sabán y Sebastián Pivotto debutó el 20 de enero y, si bien estaba previsto que continuara durante todo el 2020, estuvo al aire dos meses con apenas 35 capítulos emitidos.

La idea del canal ahora es continuar con Bienvenidos a bordo, el programa de entretenimientos de Kuarzo que conduce Guido Kaczka, y apuntar todos los cañones al regreso de Marcelo Tinelli con ShowMatch.