Saglietti, esperando tras una buena Liga en Platense

FOTO LA LIGA CONTENIDOS ALERO./ El sunchalense Marcos Saglietti.

A lo largo de su carrera, Marcos Saglietti fue un jugador que tuvo en la entrega y la dinámica sus principales armas para rendir en ambos tableros. En la actualidad, con 34 años, el sunchalense utiliza la experiencia y una mejorada visión del juego para suplir lo que el físico va limitando. Esta temporada, promedió 11.2 puntos, 2.2 rebotes y 2.1 asistencias en 24 partidos vistiendo la camiseta de Platense en la Liga Nacional de básquetbol.

Para el Calamar no fue un debut sencillo, ya que terminó decimoctavo al momento de la suspensión, cosechando 8 victorias y 16 derrotas.

“La situación nos agarró de sorpresa porque nosotros habíamos jugado de local y a los pocos días ya se decretó la cuarentena obligatoria. No nos dio tiempo a movernos o a planificar algo, así que nos quedamos en Buenos Aires. Ahora estamos esperando novedades sobre que noticias hay, en primer lugar del país y después de lo que se resuelva sobre una posible reanudación en la liga”, mencionó sobre su cuarentena en declaraciones al sitio www.pickandroll.com.ar.

Acotó que "el último partido fue en cancha de Ferro, porque la de Obras estaba ocupada, y fue sin público contra La Unión (89-92). La sensación de disputar un partido en ese contexto es rara y muy atípica. Nosotros estamos acostumbrados a que haya otro marco que genera otras cosas, cuando hay gente se disfruta de otra manera. Pero en ese momento consideraron que era lo más seguro para todos y me pareció correcta la decisión”.

Sobre las definiciones tomadas por los dirigentes de la competencia, expuso que "es raro que no se continúen las categorías de ascenso y si la primera. En cuanto a la Liga Nacional, creo que se está esperando para poder darle un cierre deportivo, con el tema de las clasificaciones a copas internacionales en juego. Realmente no se si se podrá volver a jugar, dependerá de lo que la pandemia permita”.

Agregó, no obstante, que "va a ser raro jugar sin extranjeros, más teniendo en cuenta que hay varios equipos que tienen 3 o 4. No se cómo van a suplir esos lugares o con que formato se jugará. Hay muchísimas preguntas que todos nos hacemos y entre todos se tratará de buscarle la vuelta para poder darle un cierre. Pero la salud es lo primordial”.

También dejó un párrafo para lo que puede ocurrir en unos meses. "Mi futuro es 100% incertidumbre sinceramente. Acá en Platense la pasamos realmente muy bien con la familia, nos han tratado excelente. Desde lo deportivo nos hubiese gustado ganar algunos partidos más, algo que pudiéramos haber hecho. Hay que tener en cuenta que era el primer año del club en la liga, con todo lo que eso implica. Pero veremos qué es lo que viene, y a la hora de decidir evaluaremos que es lo mejor desde todo punto de vista. Ahora no queda otra que esperar y cuidarse”.