Dólar: culpó a los acreedores

Nacionales 13 de mayo de 2020

BUENOS AIRES, 13 (NA). El presidente Alberto Fernández responsabilizó a los acreedores por la disparada del dólar al asegurar que "tienen cómo molestar en la economía interna", mientras admitió que le "preocupa" la cotización de la divisa norteamericana.

Pese a las medidas tomadas por el Banco Central para contener la suba, el contado con liquidación, saltó ayer por encima de los $141, mientras el MEP, utilizado en la compra y venta de bonos para adquirir moneda extranjera, escaló a $118,72.

A ello se suma una creciente presión sobre el mercado paralelo, en el que el blue llega a ser ofrecido a $127 en medio de duras negociaciones por la deuda de cara a un posible default.

En ese escenario, el Presidente indicó: "Esto yo ya lo viví en 2003" y afirmó que "los acreedores tienen cómo molestar en la economía interna y es normal, lamentablemente, que estas cosas pasen".

Fernández sostuvo que los acreedores "tienen cómo hacerlo" y resaltó que "tienen mucha gente en la Argentina que se pone al servicio de ellos".

"Es un tema que me preocupa y estamos viendo cómo resolverlo.

No hay argumento lógico para que esto pase", consideró el jefe de Estado.

Ante la crisis causada por la pandemia, cuestionó: "Si la economía cae porque la economía no se mueve, ¿para qué necesitan estos dólares? Para nada, para especular".

Dijo que "en abril tuvimos una inflación muy acotada, lamentablemente porque está muy paralizada la economía. Entonces, tampoco hay inflación".

Al hacer referencia al campo, Fernández destacó que es "el principal aliado, porque es el que trae divisas" al país y "tiene que ser un socio central de la Argentina que viene".