El Fondo está interesado en ayudar a la Argentina

13 de mayo de 2020

FOTO ARCHIVO GEORGIEVA. Directora del Fondo Monetario.

BUENOS AIRES, 13 (NA). - Kristalina Georgieva, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), aseguró que el organismo está "interesado en apoyar" a la Argentina, en la "lucha" del país contra el coronavirus y el "problema de la sostenibilidad de la deuda".

"Ciertamente, estamos muy interesados en apoyar a la Argentina en su lucha contra la doble crisis: la crisis del coronavirus y el problema de la sostenibilidad de la deuda, eso es claramente bastante grave", sostuvo la funcionaria.

En un seminario virtual organizado por el periódico británico "Financial Times", Georgieva desligó al FMI de las negociaciones que la Argentina mantienen con sus acreedores.

"Es una tradición de larga data que el FMI no sea parte de ninguna discusión al respecto, en este caso, es entre la Argentina y sus acreedores", enfatizó.

A su criterio, "hemos dicho claramente que la deuda argentina no es sostenible. Y es de interés para todos que el país avance hacia la sostenibilidad de la deuda".

En ese sentido, explicó: "el FMI evalúa las perspectivas, teniendo en cuenta claramente que hay riesgos involucrados, pero es nuestro trabajo como prestamista de último recurso darles la oportunidad a las economías de tener éxito".

Por último, remarcó: "ahora estamos esperando. Y lo que veo en la Argentina es en realidad un Gobierno que quiere hacer lo correcto por su propia gente y por su papel en la región y la economía mundial".