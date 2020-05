Rafaela: 5 años de prisión por robo a mano armada Policiales 13 de mayo de 2020 Redacción Por Se trata de Maximiliano Miguel Galbiati de 28 años, quien cometió los ilícitos en marzo del año pasado. También fue condenado por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada y tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil, y fue declarado reincidente por primera vez. El fiscal Guillermo Loyola estuvo a cargo de la investigación.

Un hombre de 28 años identificado como Maximiliano Miguel Galbiati fue condenado a cinco años de prisión de cumplimiento efectivo por hechos delictivos cometidos en marzo de 2019 en la ciudad de Rafaela.

Así lo dispuso el juez Osvaldo Carlos en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos y que se realizó ayer de forma remota a través de la aplicación Zoom.

El fiscal que investigó los hechos es Guillermo Loyola. El funcionario del MPA indicó que “Galbiati fue condenado como autor penalmente responsable de los delitos de robo calificado por el uso de arma, privación ilegítima de la libertad agravada y tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil. Todos los hechos fueron atribuidos en concurso real entre sí”.



CON UNA CUCHILLA

Loyola investigó dos hechos ilícitos acontecidos en marzo de 2019 en la ciudad de Rafaela.

El primero de ellos ocurrió el martes 19 de marzo en horas de la madrugada. “En ocasión en que una mujer estaba durmiendo en uno de los dormitorios de su vivienda, ingresaron por la puerta trasera Galbiati junto a otro masculino -aún no identificado-.”, precisó el fiscal Loyola. “Tras tomar una cuchilla de casi 34 centímetros de largo que se encontraba en el lugar, subieron hasta la planta alta de la casa y se dirigieron hacia la habitación donde estaba durmiendo la víctima, a quien despertaron tapándole la boca con las manos y apoyándole la cuchilla en el cuello”, relató el fiscal.

“Luego de ello, la trasladaron hasta la planta baja, siempre con la cuchilla en el cuello y exigiéndole en todo momento la entrega de dinero en efectivo. Ante esta situación, la víctima les indicó dónde había dinero”.

En tal sentido, Loyola agregó que “de esa manera, se apoderaron ilegítimamente de 10.400 pesos en efectivo que estaba dentro de un monedero”, y especificó que “también se llevaron un parlante de sonido, una PlayStation3 y un teléfono celular, entre otros elementos de valor”.

“En ese instante, Galbiati y el otro masculino tomaron un cable blanco que había en el lugar y ataron de pies y manos a la víctima. Luego, agarraron la llave de su automóvil, que estaba estacionado en la galería del frente de la vivienda, y cargaron todos los elementos sustraídos”, indicó.

“Al mismo tiempo, Galbiati amenazó a la víctima manifestando que no gritara y que si le mentía en relación a que el auto no tenía alarma, volvía y le cortaba los dedos a sus hijos, quienes se estaban durmiendo en la planta alta”.

“Seguidamente, Galbiati y el otro masculino subieron al vehículo y se retiraron del lugar”, informó.



ALLANAMIENTO

El segundo ilícito investigado tuvo lugar dos días después, es decir, el jueves 21 de marzo.

En tal sentido, el funcionario del MPA precisó que “alrededor de las 6 de la mañana, el comisario Javier Fernando Cecotti -dependiente del Departamento Operativo de Investigaciones Región 5 de Rafaela- junto a personal a su cargo, se encontraba realizando un allanamiento en la vivienda donde habitaba el ahora condenado".

“Allí, procedieron al secuestro de una pistola calibre 25 que Galbiati tenía dentro de su esfera de custodia y sin contar con la debida autorización legal”, concluyó.



REINCIDENCIA

Loyola informó que Galbiati tiene antecedentes penales condenatorios a raíz de una sentencia dictada el 6 de junio de 2013 por el Juzgado de Sentencia Nº 4 de Santa Fe.

En tal sentido, expresó que “fue condenado por el delito de robo calificado por el uso de arma de fuego a la pena de siete años de prisión, que luego fue reducida por la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Santa Fe a seis años y ocho meses de prisión de cumplimiento efectivo”.

Por esta razón, desde Fiscalía se solicitó la declaración de reincidencia por primera vez en relación a Galbiati por considerarla aplicable al caso.